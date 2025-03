El Oviedo busca un mazazo: levantarse y dejar tocado a un rival directo

Antes de la visita al Tartiere, Eder Sarabia explicó que no saldría nada definitivo pero que de triunfar en Oviedo podrían dar un "mazazo" a un rival directo. El empate final mantiene una distancia media de 3 puntos entre los dos rivales, con el goal-average a favor del conjunto ilicitano, pero con todo por decidir en un final que se presenta apasionante un año más en Segunda. El sábado, el Oviedo visita al Granada y en esta ocasión se cambian los papeles: esta vez son los azules los que pueden poner tierra de distancia con un rival directo.

Muchos señalaban al Granada el pasado verano como uno de los favoritos más firmes al ascenso a Primera División. Había razones de peso para tal apuesta, basado el argumento en razones económicas (la ayuda por el descenso confiere a los recién descendidos una ventaja considerable( y un simple vistazo a su plantilla bastaba para confirmarle como rival a batir.

Pero 7 meses después, el conjunto nazarí avanza en el alambre, obligado a partir de ahora a hacer un esfuerzo extra si no quiere verse fuera de la pelea por el ascenso antes de tiempo.

Los de Fran Escribá (que sustituyó a Abascal ya en la séptima jornada) son octavos, con 46 puntos en su casillero. Navegan a 5 de distancia del Oviedo, que es quien cierra las plazas para pelear el ascenso. Una distancia aún al alcance en estas once jornadas que restan, pero a nadie se le escapa que un triunfo azul en Granada dejaría más que tocado al proyecto de los de Escribá. Más aún si se recuerda que el choque de la primera vuelta acabó con un eficiente 2-0 para los azules, por lo que un resultado satisfactorio dejaría, además, el goal-average particular del lado de los de Calleja, un factor que al final puede ser decisivo.

La situación se está haciendo especialmente cuesta arriba al Granada en el último mes y medio de competición. Los nazaríes han sumado 6 d ellos últimos 18 puntos en juego, lo que les ha costado despegarse de la pelea por todo en la competitiva Segunda.

El último choque, el 1-0 con el que el Cádiz les derrotó en el Carranza, ha dolido especialmente, pues a la oportunidad perdida para recortar puntos con los del play-off se unió la crítica abierta de Escribá a uno de sus futbolistas, Hongla, tras el error en el inicio de la jugada que le costó el único gol recibido, el de Ramos. "Hay errores que no me entran en la cabeza, que son inaceptables, sobre todo cuando el daño es colectivo. Ahora que va con Camerún, que lo haga tres veces si le apetece, pero con nosotros que no vuelva a hacer esas", expuso el técnico visiblemente enfadado tras el partido.

