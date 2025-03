La defensa de Calleja de un futbolista cuestionado las últimas semanas: “Ante el Elche hace uno de sus mejores partidos de La Liga”

La mala racha de resultados del Oviedo en la competición, con ese 1 punto sumado de 9 en juego que incluso amenaza los puestos de play-off, ha coincidido con un periodo de poco acierto de Alemao, uno de los futbolistas más desequilibrantes de este equipo que sin embargo no ha gozado de suerte en los choques ante el Deportivo y el Elche, en los que desperdició dos claras oportunidades.

A pesar de estos errores, la confianza del entrenador es total en su aportación al grupo, y así lo expresó en la sala de prensa esta mañana. “Para mí, ante el Elche Alemao hace uno de los mejores partidos de la Liga. ¿Que no marca a pesar de tener ocasiones? Sí, pero en cuanto a toma de decisiones, en interpretación del juego, en cómo se movió... Hace muy buen partido. Cuando pasaba el balón por él, mejoraba el juego”, indicó Calleja. “Le faltó acierto, eso sí. Y hay que marcarlas, estoy de acuerdo, de eso se vive. Pero Alemao no para de generar, siempre tiene ocasiones. Llegarán los goles. Le veo bien, no le he visto que le haya afectado. Es consciente de haberlas fallado pero también de que seguirá teniéndolas”, expuso el entrenador de los azules.