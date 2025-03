¿Cómo lleva Calleja las críticas? El entrenador responde: “Si somos objetivos...”

Javi Calleja atendió esta mañana a los medios antes del viaje a Granada y fue preguntado por el momento de dudas del equipo y las críticas que está recibiendo en las últimas semanas. El entrenador se lo toma con naturalidad. “Estoy tranquilo. El ruido de fuera no me molesta, me importa lo de dentro. Me centro en lo mío, en el vestuario, en el club. Veo la realidad,. Puede haber pesimistas o menos, pero no puedo estar pendiente de lo que se dice, me centro en mi trabajo. Siendo objetivos, estamos bien para afrontar la recta final. A 5 del ascenso directo y con enfrentamientos directos. Pies en el suelo, la cabeza equilibrada y mirar con optimismo”, analizó el entrenador.

Para Calleja, ganar en Granada sería un punto de apoyo importante de cara al futuro: “Nos enfrentamos a un rival que cuando empezó la temporada todos pensábamos que sería favorito para subir a Primera. Se da la circunstancia de que los tres descendidos están fuera de play-off. Es una buena medida de lo que es Segunda. Grandes plantillas y entrenadores están sufriendo mucho. El Granada es un equipazo con un gran entrenador, pero está siendo irregular. No le descarto por el ascenso. Es un partido ante un rival directo, que tiene arriba jugadores que marcan diferencia en acciones puntuales. Jugamos fuera, no será sencillo. Para ellos es una auténtica final. El partido ante el Elche nos da seguridad, después de ver el partido salimos reforzados. Vamos con confianza para sumar los 3 puntos”.