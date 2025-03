Calleja, muy crítico con sus futbolistas: “Es una lección absoluta; tenemos que tener una actitud de ganador”

Javi Calleja mostró su contrariedad por el resultado cosechado en Granada que amplía la mala dinámica del equipo en las cuatro últimas semanas: solo 1 punto sumado de 12. Así vio el entrenador el partido.

Lectura del choque. “Por lo visto en el partido el Granada es justo ganador. No hemos hecho el partido que tocaba para llevarnos los 3 puntos. Nos vamos jodidos porque era un rival directo y era dar un golpe encima de la mesa. No nos hemos encontrado cómodos. Dominamos en el juego pero sin hacerles daño. Ellos no se han visto en peligro de que se les fuera el resultado. Es una lección absoluta de lo que no tenemos que hacer. Quedan 30 puntos, dependemos de nosotros mismos, pero tenemos que demostrar que queremos estar en Primera”.

La propuesta. “Ha faltado un poco de todo, no ha sido tanto de juego… Partidos así hay que igualar en intensidad, trabajo, tiene que ser una actitud de ganador. Que cada partido es el más importante, porque el premio es muy bonito. Ellos salieron mejor, han hecho muchas cosas para ganar y han sabido jugar con el resultado. No hemos dado ese plus que tenemos para ganar”.

El juego. “Tenemos el balón, dominamos, pero no estamos finos, ni encontramos el gol, hay que exigirnos y ser más precisos. Saber dónde están las victorias. Hay que suministrar de más balones a los de arriba”.

Malas sensaciones. “Sin duda es el partido que peor sabor de boca me deja. Ante el Elche sí mostramos personalidad y argumentos para ganar y hoy no lo hemos hecho”.

La propuesta del Granada. “Sabíamos las bajas que tenían, pensábamos que mantendría el 4-4-2, pero la opción de Trigueros la hablamos, pero no sabíamos si jugaría. Es un jugador con experiencia y calidad que les ha venido bien”.

Sus sensaciones. “Estoy con más fuerzqa que nadie, he hablado con los jugadores ahora en el vestuario. Es un juego, se puede ganar, perder… Depende de muchos factores. Pero lo primero que hay que buscar en estos 10 partidos es que el trabajo y actitud tiene que estar por encima de cualquier rival”.