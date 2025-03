El globo sigue deshinchándose: derrota del Oviedo en Granada

Oye pasos el Oviedo a su espalda, porque milagrosamente sigue manteniendo posición de privilegio tras este 1 de 12 -cosas de la enigmática Segunda-, pero la distancia se recorta, la persecución se acelera y el equipo no deja de dar síntomas de agotamiento. Preocupante porque aún quedan 2 meses y medio para el final… Y no parece que sea una cuestión física, no. Más bien tiene que ver con el fútbol. Al Oviedo se le agotan las ideas, los rivales sacan provecho de cada debilidad y el globo sigue poco a poco deshinchándose. En Granada, los de Calleja volvieron a caer con merecimiento, el rival fue mejor en la primera parte y resistió entero después, y la mala dinámica aumenta en el momento de más dudas de la temporada. El 1-0 de Los Cármenes es una perfecta síntesis del devenir de los azules en el último mes de competición.

Granada 1 0 Real Oviedo 1-0, min. 11: Lucas Boyé. Alineación Granada Mariño (1);

Rubén (1), Rubio (1), Lama (2), Neva (2);

Trigueros (1), Sergio Ruiz (2), Villar (2), Rebbach (1);

Stoichkov (1), Boyé (3). CAMBIOS Ricard (1) por Rebbach y Rodelas por Stoichkov, min. 72.

Juanma (1) por Trigueros, min. 82.

Bastón (s.c.) por Boyé y Williams (s.c.) por Villar, min. 87. Alineación Real Oviedo Aarón (1);

Vidal (1), Costas (0), Calvo (1), Pomares (1);

Sibo (1), Colombatto (0);

Hassan (1), Portillo (0), Chaira (0);

Alemão (1). CAMBIOS Seoane (0) por Portillo, min. 46.

Cardero (1) por Sibo, min. 57.

Paraschiv (1) por Alemão y Moyano (0) por Chaira, min. 69.

Paulino (1) por Hassan, min. 78.

Arcediano Monescillo (Castilla-La Mancha). Amonestó al local Rebbach y a los visitantes Alemão y Costas. Los Cármenes: 9.961 espectadores, con unos 300 oviedistas en la grada.

La primera mitad descubrió muchos de los males que afectan al Oviedo en los últimos tiempos. Especialmente esa falta de chispa para dañar a los rivales. Da la sensación de que el equipo de Calleja tiene más la pelota por obligación que porque creyera que es el camino más seguro al gol. Como si fuera una exigencia del guion que acepta a regañadientes. Tiene una salida aseada desde atrás, pero lejos de la zona donde se hace daño. Combina con precisión, pero siempre más cerca de Aarón que del meta rival. Colecciona pases que, en realidad, demuestran poca ambición con el balón. Amaga y amaga, pero nunca pega.

La duda es si esta sensación responde al momento de sombras en el que avanza el equipo, lógico que le pueda afectar al ánimo, o si hay algo más, una carencia de soluciones trabajadas desde casa. El manual para el ataque posicional del Oviedo es conocido por los rivales, como si ya hubieran visto esa película, y le entregan gustosamente la posesión mientras se limitan a esperar un fallo para salir a la carrera.

Al contrario que el Oviedo, el Granada sí la quiso con objetivos más concretos: los de atacar, claro. El gol de Boyé a los 11 minutos es el mejor ejemplo. Rubén Sánchez vio el carril derecho abierto y enfiló en sexta para centrar al área. Lucas Boyé le ganó la partida a Costas para embocar de primeras con un meritorio gesto técnico. El 1-0 aumentó el desnivel de la rampa a la que se enfrentaba el Oviedo.

Para ser justos, los de Calleja no habían salido tan mal al partido. Antes de ese remate de Boyé, Hassan había ganado un par de duelos a su par. A uno de ellos le siguió un sutil taconazo de Nacho Vidal que Mariño detuvo casi sobre la línea.

Después del tanto local se le vieron las costuras al Oviedo. Fue uno de esos ejemplos en los que un equipo tiene la posesión -los azules- pero es el rival el que tiene el control de lo que pasa -el Granada-. Mariño vivió muy tranquilo el resto de la primera mitad, en la que solo Portillo le inquietó con una definición mansa. La acción, por cierto, había nacido en un nuevo camino: balón en largo y ganar la segunda jugada.

El Granada vivió cómodo, más de lo que podría esperarse en un duelo de esta magnitud, y lanzó un par de avisos desde la frontal en las botas de Boyé y Stoichkov, solventados por Aarón con sobriedad. Mucho tenía que cambiar el Oviedo si no quería salir de Los Cármenes oyendo pasos a su espalda en la defensa de los puestos de play-off.

El primer intento de cambio pasó por dar entrada a Seoane por un desacertado Portillo. Pero salió el equipo algo destemplado, algo que intentó aprovechar el Granada para asustar en un par de internadas de un Boyé al que se solo le detuvieron sus malas decisiones.

La entrada en escena de un -parecía- olvidado Cardero sí dio más soluciones. De una recuperación suya salió una acción interesante para Hassan, algo centrado. Chutó desde lejos y la pelota rozó el poste. De un centro del canterano, otra clara: Vidal no llegó en engancharla en posición franca.

Dominó el Oviedo de ahí al final. Paraschiv no pudo definir un centro de Vidal al primer palo. Pomares engatilló a la grada tras una buena jugada colectiva. Lama tuvo la sentencia pero se dio con el poste.

¿Mejoró el Oviedo en la segunda mitad? Sí, ¿Lo suficiente? No. La derrota hurga en la herida, suma más razones a las dudas y acorta de forma notable el colchón que hace un mes el equipo había logrado en sus momentos de más solidez en la Liga. Esos de los que ahora ya no hay rastro.