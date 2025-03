La intensa reunión de Calleja con sus futbolistas en el vestuario: “Nos ha dicho que no podemos estar así en el campo, sin hablarnos”

Tras consumarse la derrota en Los Cármenes, con ese 1-0 que el Granada le endosó al Oviedo y que recorta la distancia en la pelea por el play-off, Javi Calleja mantuvo una reunión en el vestuario con sus futbolistas en la que les mostró su descontento con lo que se vio en el terreno de juego.

“Yo estoy con más fuerza que nadie, he hablado con los jugadores ahora en el vestuario. Les he dicho que es un juego, se puede ganar, perder… Pero lo primero que hay que buscar en estos 10 partidos es que el trabajo y actitud estén por encima de cualquier rival”, reveló el entrenador en sala de prensa del estadio del Granada.

Alemao, uno de los fijos en los planes del entrenador, habló con LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Granada, sobre ese encuentro con el entrenador. “Nos dijo que cada uno tiene que ver individualmente qué se puede mejorar, no podemos estar así en el campo, sin hablarnos entre nosotros, que veamos que las cosas no están saliendo y seguimos al mismo ritmo… Y que debemos trabajar para mejorar porque así no vamos a conseguir nada”, indicó el delantero.