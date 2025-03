La autocrítica del vestuario del Oviedo: "O ponemos toda nuestra fuerza y nuestra pelea o no sirve"

Alexander Alemão volvió a irse vacío de Los Cármenes. No logró anotar y perdió su equipo, inmersos ambos en una de las peores rachas de la temporada. A pesar de todo, el delantero del Oviedo aportó sus dosis habituales de raza y se empleó a fondo en cada balón dividido hasta que fue sustituido en la segunda mitad. Tras acabar el choque, el ariete también dio la cara, al ser el único futbolista azul en acudir a la zona mixta para valorar la situación en la que queda el equipo. Estas fueron las reflexiones de Alemão a las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Granada.

Así vio el partido.

"Tenemos que ser autocríticos. Creo que hicimos un partido aburrido, muy diferente en mi opinión de cómo venimos jugando desde que empezó la segunda vuelta. Normalmente tenemos una mentalidad muy buena y contra el Granada no se vio nada de eso. Estuvimos muy mal. No puede volver a pasar esto, tenemos que mirar cada uno para sí mismo, como dijo el míster en el vestuario al acabar el partido, y trabajar para mejorar. Hay que entrar en los partidos a muerte".

La receta para levantar la cabeza.

"Debemos igualar en pelea al rival, o ponemos toda nuestra fuerza y nuestra pelea o no sirve. Llegamos a la parte final del campeonato y todos los partidos son importantes para lograr un objetivo tan bonito e importante. Hay que trabajar para que se vea lo que somos capaces de hacer".

La reunión en el vestuario.

"El míster nos dijo que cada uno tiene que ver individualmente qué se puede mejorar, y nos insistió en que no podemos estar así en el campo, sin hablarnos entre nosotros, que veamos que las cosas no están saliendo y sigamos al mismo ritmo… No puede ser. Y que debemos trabajar para mejorar porque así no vamos a conseguir nada".

La mejor racha seguida de la peor.

"No sé por qué se ha dado así. Puede ser porque sea así el campeonato, pero llevamos muchas jornadas con esta idea de juego y debemos ofrecer un mínimo para poder aspirar a ganar cada partido".

Posición de play-off.

"Al menos da algo de tranquilidad seguir sextos en la tabla, porque a pesar de todo no salimos de los puestos de play-off. Si perdíamos, sabíamos que no salíamos de entre los seis primeros. Pero tenemos que pelear para lograr el objetivo de ascender, no podemos esperar a los fallos de los rivales, debemos buscarlo".

Sus molestias musculares.

"Ya estoy bien del pubis, trabajando para poder entrenar más, porque en las últimas semanas me han faltado algunas sesiones, pero me he encontrado bien en Granada y esta semana espero estar en perfectas condiciones para el choque ante el Málaga, porque hay que ganar".

Sequía anotadora.

"No me obsesionan los goles, prefiero no pensar en ello, y sí en trabajar. Al principio del campeonato estuve seis jornadas sin marcar y luego vino una racha muy buena. Hay que estar en los entrenamientos enchufado a ver si puedo completar una semana y seguir trabajando con la cabeza tranquila, que es lo más importante".

