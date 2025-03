Cinco técnicos en la era Pachuca en busca del éxito: Paunovic, el quinto entrenador azul / .

Tras la destitución ayer de Javi Calleja como entrenador del Real Oviedo, y la inminente llegada de Veljko Paunovic al banquillo azul, son ya cinco los entrenadores que han tenido la batuta de mando en la era Pachuca.

El grupo inversor azteca, que se hizo con la mayor parte de las acciones azules en 2022, recaló en El Requexón con un Bolo heredado de la etapa de Carso. El bilbaíno estuvo al mando del banquillo del Oviedo durante once partidos. Jesús Martínez, máximo accionista del club, decidió destituirle a los pocos meses de su llegada, con el conjunto carbayón en decimonovena posición y contratar al entrenador que había logrado el ascenso con el Cádiz, Álvaro Cervera. El cántabro estuvo en el Oviedo durante 338 días, y dirigió a los azules en cuarenta partidos, consiguiendo la salvación del equipo en la temporada 2022/23.

Sin embargo, no cuajó en el banquillo durante su segunda temporada como entrenador del conjunto carbayón. Fue relevado de sus servicios en la séptima jornada de la temporada pasada, la 2023/24, dejando al equipo en vigésimo primera posición, con un Oviedo que se sumergía en el descenso y con tan solo tres puntos sumados de los dieciocho posibles.

Fue ahí cuando el Grupo Pachuca, por primera vez desde su llegada, comenzó a ver un Oviedo que peleaba por lo más alto. La entidad decidió contratar a Luis Carrión, entrenador con experiencia en Segunda División. El catalán llevó al Oviedo a jugar la final del play-off, algo prácticamente impensable cuando Cervera cedió su batuta de mando a Carrión. Sin embargo, este, tras 273 días y 42 partidos después, decidió no renovar con el conjunto azul y probar suerte en Primera División al mando de Las Palmas. No funcionó, y, tras no conseguir victoria alguna, fue destituido a las pocas semanas. En Oviedo, tras la mejor temporada del equipo desde el descenso de 2001, la ilusión se respiraba en el ambiente. El Grupo Pachuca tenía la difícil tarea de contratar a un entrenador que siguiera la línea ofensiva de Carrión y que consiguiese, de una vez por todas, el codiciado ascenso a Primera División. Fue entonces cuando el nombre de Javi Calleja apareció por primera vez. Técnico con experiencia en Primera División, recaló en El Requexón con la difícil tarea de repetir la hazaña que consiguió Carrión y, a ser, posible, tratar de superarla, consiguiendo el ascenso directo. Con altibajos, mantuvo al equipo cercano a los puestos de promoción directa. Incluso, llegó a dormir en ellos alguna que otra jornada. Sin embargo, tras un mes en el que el Oviedo solo ha conseguido un punto de los últimos doce, la dirección del club ha decidido prescindir de sus servicios y confiar en Vlejko Paunovic para tratar de ascender, primer entrenador que Jesús Martínez coloca personalmente en el Oviedo, y que la dirección deportiva del club ve con buenos ojos.

Calleja ha dejado el equipo sexto, en posiciones de play-off, algo que no había pasado en la casa azul desde el ascenso de 2015. No así fuera de las fronteras de la capital. El año pasado, Luis García fue cesado como técnico del Espanyol con el equipo en tercera posición. Los pericos terminaron ascendiendo con Manolo, precisamente contra el Oviedo. También le pasó a Guti, en 2020 con el Almería. Dejó al equipo cuarto, y, finalmente, los andaluces no promocionaron.

