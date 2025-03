De un fichaje de urgencia, a las lágrimas en Mallorca: así fue la trayectoria de Paunovic en el Oviedo, un "gran tipo" y "un serio trabajador"

"Es un gran tipo y muy serio en su trabajo". Veljko Paunovic, nuevo técnico azul, ya sabe lo que es sentir la presión del Tartiere. Llegó a Oviedo durante el frío invierno del año 2001. El conjunto azul, por aquel entonces, jugaba en Primera División sin mucha complicación. Era un equipo de media tabla. "El Chino" Losada se rompió la rodilla y Eugenio Prieto, presidente de la entidad por aquel entonces, decidió contactar con Stan Collymore y con el que a partir de mañana recogerá la batuta de mando que ha dejado Javi Calleja. Prieto guardaba muy buena relación con el Atlético de Madrid, donde jugaba Veljko. "Presi, con Collymore, UEFA", dijo por aquel entonces Radomir Antić, entrenador de los azules. El resultado es de sobra conocido por todos: Stan fue uno de los jugadores que peor recuerdo dejó en la casa carbayona y el equipo descendió el 16 de junio de 2001 en Mallorca.

Paunovic abraza a Esteban el día del descenso del conjunto carbayón en Mallorca. | LNE

Allí, de titular, estaba Paunovic, delantero de carácter. "Guardo un grato recuerdo suyo. Es un chaval extraordinario. Su padre fue un gran entrenador del Logroñés. Veljko tenía mucha personalidad y era muy serio trabajando. Lo fichamos porque necesitábamos un refuerzo. Era un buen jugador, pero desafortunadamente no sacó todo el potencial de lo que tenía por las circunstancias", dice el expresidente del Oviedo.

Paunovic, durante su etapa de azul.

La temporada terminó de la peor manera. El Oviedo descendió en Mallorca tras perder 4-2 ante un equipo que dirigía Luis Aragonés, exentrenador azul que se marchó a la isla cuando el Ayuntamiento inauguró el nuevo Tartiere. "Presi, jaula nueva, pájaro muerto", le dijo el de Hortaleza a Prieto antes de abandonar la disciplina azul. Dicho encuentro, además, lo arbitró Medina Cantalejo, actual presidente del comité arbitral. Y en el Mallorca jugaba Armando, leyenda azul.

En el bando carbayón, alguno de los nombres que más destacaban eran los de Daniel Amieva y Jaime Jordán, quienes recuerdan a Paunovic como un tipo introvertido, pero de trato "fenomenal". "Lo conocimos poco porque llegó en diciembre y estuvo pocos meses. Me ha sorprendido la noticia de su fichaje porque no sé si cumplía el perfil de entrenador, me sorprende. Nunca ha entrenado en España, es una decisión muy valiente por parte de la directiva y eso me gusta", cuenta Amieva. Jaime, por su parte, recuerda a su excompañero como "un tipo correcto". "Fue una temporada extraña porque tuvimos problemas con Antic. Lo conocí poco, pero el fichaje tiene su lógica porque entrenaba en México, de donde es la dirección. Es una incertidumbre, pero yo le doy mi voto de confianza", dice.

Otro de los que coincidió con él fue Joyce Moreno. "Es un tipo centrado en el trabajo e intachable en su comportamiento. Me da la impresión de que es un gran entrenador. Es una gran opción para el Oviedo. El fútbol es caprichoso, pero creo que el club acierta", comenta.

El destino ha querido que, más de dos décadas después de aquel descenso, Paunovic regrese a Oviedo, esta vez para dirigir desde el banquillo. Quién sabe si no será Veljko el que terminé devolviendo al club a lo más alto.

Suscríbete para seguir leyendo