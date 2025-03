Mensaje de unidad de Santi Cazorla: “Nos hace falta algo más de humildad; para estar en Primera hay que estar unidos”

El capitán del Oviedo, Santi Cazorla, atendió esta mañana en los medios en El Requexón por petición propia. Así ve las cosas el internacional.

Mensaje a Calleja. “Lo primero, quería mandar un mensaje de agradecimiento al cuerpo técnico anterior, por encima de todo están las personas. Han dado el 200 por cien. Tengo una relación más allá de lo profesional, es una persona que me ayudó muchísimo. Cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos también. Hay que mirar en lo personal y ver qué se puede hacer mejor. Hay que mirar al partido del domingo pero hay que agradecerle al cuerpo técnico su trabajo·.

Despido en play-off. “Hay expectativas e ilusión pero hay que vivir la realidad, estamos en una posición privilegiada, dependerá de la unión, de lo que demostremos en el campo. Nos hace falta un poco más de humildad a todos y de ver la realidad”.

Las opciones. “Va a depender de nosotros, de estar unidos, estamos en una posición privilegiada. Estamos cerca del ascenso directo, se nos ha alejado pero estamos ahí. Hay que ver el vaso medio lleno, debemos mejorar y ojalá lo hagamos con el nuevo cuerpo técnico”.

Proceso de salida de Calleja. “Fue muy rápido. Inesperado, también. La situación no es mala pero las sensaciones no eran las adecuadas. El domingo hablé con el míster, para entender qué había pasado. El lunes escuchas cosas y te mantienes al margen. Hay que mantener la calma y aportar. No hablo con el club de esa situación. Debo estar como uno más de la plantilla”.

La imagen en Granada. “Una cosa a mejorar es a nivel competitivo, hay momentos en los que se deciden por detalles y hay que estar mejor. Ante el Depor por ejemplo, si marca Alemao... Contra el Elche hay una gran parada de Aarón pero después puedes marcar. Se define por detalles. En Granada fue el que peor estuvimos del último mes, no tiramos a puerta”.

Paunovic. “No tengo muchas referencias de él, la verdad, yo era recogepelotas cuando él era jugador. Yo era un crío. No tengo mcuhas referencias. Le ayudaremos desde que llegue, es una cosa de todos, estoy a su disposición para todo lo que necesite”.

Falta de identidad del equipo. “En estas situaciones es porque no se transmite lo que quieres pero hay que mirarse uno mismo. Hay que hacérselo mirar cada uno. Que sirva de escarmiento”.

El vestuario. “Más que entender la decisión te haces a la idea cuando escuchas lo que puede pasar. Tratas de evadirte pero te enteras de todo. Hablé con compañeros, después del partido, para animarles. Y nos preguntamos qué podía pasar, y que podíamos hacer de cara a Málaga. Fue todo muy rápido, respetamos las decisiones”.

El Málaga. “Lo único importante, el fútbol continúa. No es una final pero sí importante; si ganamos volveremos a ilusionarnos. Tenemos que cambiar la dinámica y dar una alegría a la gente. Ayudar al nuevo cuerpo técnico. Tengo recuerdos muy bonitos de mi año alí. Ya me demostraron cariño en el choque de la primera vuelta: lo mejor para ellos a partir del domingo”.

Sus molestias. “Estoy mejor, soy optimista de cara al domingo. Las sensaciones son mejores y mañana podré estar con el grupo. En la primera vuelta estuve bien pero ahora me está costando más”.

Ambiente. “Espero que sea un ambiente favorable. Vamos sextos. Carrión asumió con el equipo peor. Esto forma parte de todos: para estar en Primera hay que estar unidos”.