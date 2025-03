Paunovic, el nuevo entrenador del Oviedo, no olvida: "Llevo veinticuatro años conteniendo el dolor"

Veljko Paunovic regresa al Real Oviedo con una cuenta pendiente. Lo hace ahora como entrenador, después de haber defendido la camiseta azul en 2001, en una temporada que terminó con el descenso del equipo a Segunda División. Aquel año, el delantero serbio llegó en el mercado de invierno para reforzar el ataque tras la grave lesión del Chino Losada. El equipo, entonces en Primera División, navegaba sin demasiados apuros en la media tabla, pero el tramo final de la competición fue un calvario. El 16 de junio, en Mallorca, el Oviedo certificó su caída a Segunda tras perder 4-2 contra el equipo de Luis Aragonés, en un encuentro donde Paunovic fue titular.

El ahora técnico azul no olvida aquel golpe. "Tengo pasado aquí y desde que me fui, sabía que tenía que volver. Cuando se produjo el descenso fue un momento muy duro para mí, pero los que recuerdan esos tiempos saben que el equipo trabajó en todos los partidos con orgullo, valor y garra. Fuimos descendidos de manera injusta y con ese dolor me fui. He estado 24 años conteniendo esas emociones. Ahora es el momento de volver a intentar dar todo para arreglar esa situación. No prometo nada, más que voy a pelear con toda la energía del mundo para lograr el objetivo", aseguró ayer en su presentación oficial como nuevo técnico azul.

Su regreso a Oviedo está marcado por la emoción y el deseo de revitalizar un club que, según sus propias palabras, necesita pasión y compromiso. "Siento mucha emoción tras regresar. Según llegué me llegaron muchos recuerdos. He visto a un club que está listo para el reto. He visto un espacio que creo que hay que rellenar con pasión y volver a prender la mecha de querer mejorar. No hablo de invertir materialmente, sino de pasión y emoción. Hay mucha infraestructura que necesita el valor humano, y yo notaba que soy el indicado para eso, por todo lo que es, ha sido, y será El Requexón y el Tartiere". Paunovic recoge el testigo de Javi Calleja con el reto de llevar al Oviedo de vuelta a Primera División. En su primera etapa en la capital asturiana vivió el dolor del descenso. Ahora, 24 años después, vuelve con la ambición de cambiar la historia.

Viñas vuelve a los entrenamientos

La segunda sesión de entrenamientos del Oviedo en la era Paunovic contó con todos y cada uno de los jugadores de la plantilla, a excepción de Álvaro Lemos, recientemente intervenido por una rotura del ligamento cruzado. Fede Viñas, que había entrenado en solitario anteayer en el gimnasio tras su regreso de su periplo con la selección uruguaya. Además, estuvieron presentes en la sesión, al igual que durante la primera jornada, los centrales Eze y Marco Esteban, el lateral izquierdo Omar Falah, el extremo Nico Pereira y los delanteros Miguélez y Joaquín Delgado, del Vetusta.