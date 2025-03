Paunovic da su secreto para el ascenso del Oviedo: "Si defiendes bien no pierdes, pero para ganar hay que atacar"

Veljko Paunovic ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Oviedo. El serbio habló de cómo se gestó su llegada y de su próximo debut en el Tartiere ante el Málaga (domingo, 16.15 horas).

Sobre su llegada. "Estoy emocionadísimo de estar aquí por mi pasado, presente y futuro, por toda la afición y todos los que amamos estas tierras. El primer contacto se produce estando en el avión viajando a ver a mi hijo. Fue una situación relámpago. Mi asistente fue contactado por parte del club y las conversaciones fueron acelerándose. Ha sido un proceso emocionante".

Diez partidos para el final. "El reto es enorme. Me gusta muchísimo todo el contexto que tiene esta temporada. Me gusta la emoción con la que se vive el fútbol y la situación. Es extrema. Hay que alinear y ser prudente con lo que hacemos y decimos, pero no escondemos la motivación y la lucha que tiene el equipo para ascender. Hay que ir partido a partido, es algo que emociona. Quería centrarme en un proyecto como este. Es un reto a corto plazo, definido, el objetivo está claro. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tengo pasado aquí y desde que me fui, sabía que tenía que volver. Cuando se produjo el descenso fue un momento muy duro para mí, pero los que recuerdan esos tiempos saben que el equipo trabajó en todos los partidos con orgullo, valor y garra. Fuimos descendidos de manera injusta y con ese dolor me fui. He estado 24 años conteniendo esas emociones. Ahora es el momento de volver a intentar dar todo para arreglar esa situación. No prometo nada, más que voy a pelear con toda la energía del mundo para lograr el objetivo. Nuestra principal arma son los valores. No garantizo que ganaremos todos los partidos, pero estoy seguro de que ganaremos muchos".

Un primer vistazo al vestuario. "La sensación que tuve es que el equipo está necesitado de prender la mecha. Va a despertar. No digo que no haya estado ahí, pero hay que alinearlo con la pasión que tiene nuestra afición. Creo que estamos en ese proceso de conseguirlo. Las primeras respuestas a mi idea son de aceptación. Aceptaron el reto. Hay una muy buena conexión y predisposición. Estamos trabajando en crear un equipo con ideas claras e intensidad, un equipo que juegue como un conjunto y que estará independientemente de la situación, con compostura".

El regreso a lo que un día fue su casa. "Mucha emoción. Según llegué me llegaron muchos recuerdos. He visto a un club que está listo para el reto. He visto un espacio que creo que hay que rellenar con pasión y volver a prender la mecha de querer mejorar. No hablo de invertir materialmente, sino de pasión y emoción. Hay mucha infraestructura que necesita el valor humano, y yo notaba que puedo hacer eso, por todo lo que es, ha sido, y será El Requexón y el estadio".

La oportunidad de mostrarse en el mercado español. "Llego con un proyecto de carrera como entrenador y en algún momento iba a venir a España. Las oportunidades no se buscan, llegan en el momento adecuado. Esta es una gran oportunidad para mí".

Su experiencia. "Por suerte y por necesidad, en todos los lugares a los que he ido hemos tenido buenos arranques. En Inglaterra tuvimos buen inicio. En Chivas también. En Tigres también. Tenemos una buena metodología de trabajo. Lo que hicimos ha sido comprimir los tiempos sin perder el enfoque de lo que siempre queremos".

La figura de Cazorla. "En primer lugar, Cazorla es un emblema del club. Es un gran referente para todos en el vestuario. Es un gran tipo, buena persona y grandísimo jugador. Es un gran recurso respecto a la experiencia. Puede aportar en el presente y en el futuro".

Tirar de cantera. "En todos los lugares en los que he trabajado he visto a la cantera como un gran recurso. Nunca he mirado el DNI. Me encanta el talento joven y me encanta dar oportunidades cuando están preparados".

El partido contra el Málaga. "Quiero que la gente sepa que no soy perfecto, pero siempre se aprende y cada día aprovecho para ello. He visto muchos partidos del Oviedo, especialmente en el avión. Pero también hay que enfocarse en lo que sigue. El próximo rival es el único que tenemos. He estado viendo lo que hacen bien para preparar el partido. Estamos en una fase bastante avanzada y hay que ir ejecutando".

Las partes positivas y negativas. Cuando hay un cambio en un equipo, es normal que haya un apagón. He visto al Oviedo jugar aquí contra el Granada, en diciembre, y vi un equipo prendido y a la afición involucrada. Se han hecho las cosas bien. El futuro siempre es un campo abierto de mejora y con eso trabajo. Hay campo de mejora en varios aspectos. Hemos marcado 13 goles a balón parado, penaltis incluidos. Quiero mejorar eso, la importancia del balón parado es crucial. Quiero ser más intenso con balón y no perderlo, es un requisito muy importante para ganar partidos. También es importante estar organizado para defender bien y si defiendes bien no pierdes, pero para ganar hay que atacar. Son procesos y tenemos que mejorar de forma diaria".

Su relación con la propiedad. "Jesús Martínez y yo nos conocemos del campo de batalla de México. Nos hemos enfrentado muchas veces y nunca había tenido la oportunidad de hablar con él. Me transmite el proyecto, el objetivo, y por qué cree que somos gente buena para el proyecto. Mencionó cómo juegan mis equipos, mi estructura, mi rendimiento y mi carácter. En Chivas hemos levantado a un gigante. La imagen de guerreros que hemos dado, eso es lo que quiere para el Oviedo".

Su estilo de juego. "Yo soy hombre de organización y de estructura. Me gusta mucho. Quiero que siempre sepan los mecanismos del equipo y los roles que tiene cada uno en el campo. Es en lo que nos hemos enfocado. Queremos saber cómo se producen los cambios en el campo. Necesitamos saber solventar los errores. No quiero frustraciones. Eso lleva a la desesperación. He hablado con los cinturones negros para transmitirles que tenemos que apoyarnos unos a los otros y pase lo que pase, saber que nosotros tenemos la capacidad de poder arreglar la situación".

El once. "Me baso en el rendimiento pasado y en el trabajo. Está todavía por definir porque queda un día de trabajo. Tengo que explicarles diferentes situaciones en las fases de juego".