Golpe de suerte, golpe de fe: victoria agónica del Oviedo de Paunovic (2-1) ante el Málaga

Habrá quien vea la suerte en la increíble volea de Molina que le dio el triunfo al Oviedo en el 93. No es muy común ver un golazo así en propia. Pero hay otra lectura, el que habla de la fe que profesó el equipo de Veljko Paunovic tras el mazazo del empate. Lo cierto es que el nuevo Oviedo fue el viejo Oviedo en la primera mitad y dio paso a una versión mucho más enérgicas, más prendida como pedía el nuevo jefe, y que le hizo merecedor del triunfo. Lo tocó con las yemas con el gol de Colombatto, lo vio crudo con el de Dioni –ley del ex- y lo abrazó con euforia incontrolada con el rebote del último suspiro. El golpe de fe –y fortuna- saca al Oviedo de boxes (2-1) y lo devuelve de lleno a la carrera por el ascenso.

Real Oviedo 2 1 Málaga 1-0, min. 74: Colombatto. 1-1, min. 85: Dioni. 2-1, min. 93: Manu Molina (propia puerta) Alineación Real Oviedo Aarón (1);

Vidal (1), Luengo (2), Calvo (2), Pomares (1);

Sibo (1), Colombatto (1);

Hassan (2), Cazorla (1), Chaira (1);

Viñas (1). CAMBIOS Alemão (1) por Viñas, Paulino (1) por Chaira y Seoane (1) por Cazorla, min. 69.

Moyano (1) por Hassan, min. 85. Alineación Málaga Herrero (1);

Puga (1), Nelson (2), Einar (2), Víctor (1);

Larrubia (1), Luismi (1), Manu Molina (0), Antoñito (1);

Chupe (1), Lobete (1). CAMBIOS Kevin Medina (1) por Antoñito, min. 69.

Aarón (1) por Larrubia y Dioni (2) por Luismi, min. 78.

Rahmani (s.c.) por Chupe y Rafa (s.c.) por Lobete, min. 88. Huerta de Aza (comité canario). Amonestó al local Luengo. Carlos Tartiere: ante 21.815 espectadores según cifras oficiales.

Pidió Veljko Paunovic a su llegada a Oviedo un par de deseos. El primero, más general, que el equipo se prendiera. El segundo, más concreto: hacer más daño a balón parado. El genio le concedió solo a medias el primero pero sí le facilitó el segundo. El Oviedo transitó en la transformación que pide el nuevo jefe con una primera parte de bostezos y escasas revoluciones, pero despertó en el segundo. Son esos 45 minutos los que deben marcar el camino, y los que les hicieron merecedores de un triunfo que peligró más de lo que debería. Pero esta vez tocó cara.

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Málaga / Juan Plaza

Paunovic, como era de esperar, siguió una linea más bien continuista respecto al Oviedo de Calleja, con el 4-2-3-1 como esqueleto sobre el que armar la propuesta. De las palabras del técnico cabría esperar un equipo con más chispa, no tan anclado en el un ritmo pausado como el que ha mostrado tantas veces esta temporada. Pero a la hora de ponerlo en práctica no salió. El Oviedo de Paunovic fue el Oviedo de Calleja pero con acento serbio.

Con solo tres sesiones era previsible que no se viera una gran revolución, pero al menos sí se esperaba un equipo más “prendido”, como desea su técnico. Sibo hizo de doble pivote con Colombatto, con Cazorla residiendo en la media punta, aunque de visita en todos los lados. Arriba, la novedad más notable, con Fede Viñas de referencia y Alemão, algo renqueante desde hace semanas, guardando reposo en el banquillo.

La pelota fue del Málaga, algo que quizás pueda sorprender. El equipo de Pellicer se hizo con la gestión del balón y le aplicó un ritmo monótono, propio de partido de sobremesa. Pareció más una estrategia defensivo –evitar que la tuviera el local- que una amenaza real.

Paunovic ordenó a los suyos morder arriba en los saques de puerta, pero el Málaga, apoyándose en Luismi para crear superioridades siempre salió cómodo desde atrás. Ni el Oviedo se sentía cómodo, ni el Málaga quiso hacer sangre, así que la primera mitad fue un tanteo continuo, sin grandes acciones ni aceleraciones. Todo ejecutado a cámara lenta.

Chaira fue el primero en llegar hasta Alfonso con un intento tímido. Pomares despejó en el área pequeña el último de una serie de envíos visitante. Hassan logró desbordar y chutar, pero fue centrado. Cazorla puso un caramelo en la frontal sin que nadie se animase a intentarlo. Chupe coordinó sin tino un cabezazo en posición franca. Y Calvo, a saque de un córner, remató a la grada un centro cerradito de Cazorla.

Como se puede apreciar, meros acercamientos, algunas llegadas que se fueron apagando al contacto con el área rival. Al que haga el resumen de la primera parte le costará encontrar algo con lo que entretener al espectador.

En el descanso, Paunovic puso a calentar de forma intensa a todos sus suplentes, incluso Braat, como si su subconsciente estuviera clamando por cambiar por completo su equipo.

Quien esperara ocasiones de verdad no tardaría en verlas tras el descanso, pues Chupe cabeceó en posición ideal un córner a los 2 minutos de la vuelta. La pelota se fue milagrosamente hacia otra ruta que no llevaba al gol. Y a los 4, fue Lobete el que gozó de otra, tan nítida como la de su compañero, pero definió con demasiada cautela y atrapó Aarón. En 5 minutos tras la vuelta, el Málaga había lanzado tres saques de esquina y había coleccionado dos ocasiones inmejorables. El Tartiere respiró aliviado, aunque no las tenía todas consigo.

Cosas del fútbol, a esa tensión acumulada le siguió la mejor de los azules, en un balón sin dueño que le cayó a Hassan para filtrar a Chaira y definir este, pero la pelota se fue al poste. La llegada espoleó a los de Paunovic, que acumular dos méritos más: un robo y centro sin ayuda de Chaira y otro desborde y definición sin suerte de Hassan. El choque, definitivamente, se había acelerado.

Más aún cuando corría Hassan. Como a los 63, tras un pase de Sibo, con prolongación de Cazorla. El extremó ganó el área pero Alfonso punteó su envío con Viñas relamiéndose. Más de Hassan: esta irrumpiendo desde atrás y llegando a un envío de Viñas, pero le faltó algo más de sutileza en la definición. El Oviedo, a la hora de partido, había espabilado.

Agitó la cocktelera Paunovic en busca de nuevos registros: entraron Alemao, Seoane y Paulino. Y el Oviedo, ya de forma descarada, se lanzó a por el gol.

El sufrido premio llegó a los 74 y fue un guiño a los deseos del nuevo entrenador. Una mano que gritó el Tartiere se convirtió en una invitación al jaleo. Centró Seoane, rebotó la pelota en Calvo y quedó franca para la zurda de Colombatto que se sacudió un partido repleto de dudas con un zurdazo pleno de fe. Vale, la jugada atropellada no será la más lujosa del laboratorio de Paunovic, pero se celebró como si así lo fuera.

El Oviedo sí se terminó de prender ahí, en los mejores momentos del partido. No se metió atrás el equipo, rejuvenecido por los cambios, consciente de lo que había en juego. Pero el Málaga tenía algo que decir y a cinco del final trenzó una jugada precisa que Dioni, que había salido minutos antes, clavó en la escuadra.

Quedaban 5 minutos y el desánimo invadió el Tartiere que se vio otra semana más en el diván. Pero el equipo sí creyó. Encerró al Málaga en los últimos arreones, córners, centros desde los costados, pero sin la guinda.

A los 93 minutos, Seoane porfió un balón que parecía del Málaga, Vidal la controló y centró, Alemão dirigió al palo más alejado y Manu Molina irrumpió con estrépito para clavar una volea en al escuadra de su propia portería que hizo estallar a un Tartiere que vio la luz cuando ya mascullaba otra semana en la penumbra.