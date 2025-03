Paunovic valora su debut con victoria: "Tenemos que empezar los partidos como hemos terminado este"

Paunovic se estrena como entrenador del Oviedo con victoria. El serbio analizó el choque tras el partido y recordó la importancia del balón parado.

El resumen y la importancia del balón parado. "Me parece que arrancamos nerviosos. En la primera parte nos faltó tranquilidad. Queríamos llegar cuanto antes para contentar a toda la gente maravillosa que vino a apoyarnos. No estuvimos finos y no pudimos tener oportunidades. En la segunda parte se notaron mucho los cambios y el funcionamiento. El gol llega después de un balón parado. Eso fue la garra, de no dar el balón por perdido. En cuanto a eso, creo que nos falta y tenemos que mejorar. Creo que al final prendimos la chispa que buscábamos".

El estilo de juego. "Me gusta que el equipo tenga verticalidad y controle más los ataques. Que no seamos equipo de transiciones, y en ese aspecto tenemos que seguir mejorando. Queríamos proponer algo distinto, pero son un equipo bueno que maneja bien la posesión. Entre lo que vimos suyo, la más clara fue el gol y eso llegó al final. Nos pudo costar mucho, pero se ha visto el espíritu del grupo".

La charla al descanso. "Hemos hablado y les avisamos de que teníamos que mostrar una imagen distinta tras el descanso. En los primeros minutos, cedimos la iniciativa, pero a partir de ese momento nos enchufamos y ya teníamos al equipo que competía y que mostraba las ganas. Fuimos a por el partido y comenzamos a crear. De ahí vino el gol, que confirma que entramos en el partido como debe ser."

Sumar de tres, vital. "La importancia es tremenda. De la manera que se consiguió, con garra. Se mostró que una unidad, con una gran afición, y se demostró con esa gran celebración, que esperamos vivir muchas más".

El debut. "Es normal el nerviosismo debido a todas las circunstancias. Había que cruzar este puente de dudas. Tenemos que gestionar las expectativas que todos tenemos, y el grupo quiere cumplir con ellas. Tenemos que manejar mucho mejor nuestras emociones. Creo que en dos palabras que les dije, la calma y recordar el rol dentro del terreno de juego, se mejoró. A partir de ahí, orden y control. Volver a jugar en condiciones propensas. Tenemos que perfeccionar esto porque tenemos nueve finales por delante. Habrá más partidos como este y sabemos cómo es Segunda División. Hay que iniciar los partidos tal y como lo terminamos".

Viñas por Alemão. "Alemão estuvo con molestias toda la semana y a Viñas le vi una buena actuación con la selección, por eso me decidí. Además, el factor de desgastar al rival ha sido importante. Cuando Alemão salió, el camino estaba pavimentado y aportó su fuerza y su calidad".

El ambiente. "Personalmente, he vivido una tremenda alegría. Los jugadores celebran goles y los entrenadores, las victorias. Con el último gol se me sobresaltó el corazón. Es un gran día para mí. Es la vuelta después de haberme ido en las condiciones que fueron y yo soy muy emocional. Esto me da una alegría tremenda, pero sobre todo por la gente. Le dimos algo a la afición algo tremendo. Irnos con la victoria es la mecha que buscábamos. Pero hay que seguir".

Las cosas a mejorar. "Todo es mejorable, pero hay que mejorar en la posesión del balón, en la propuesta. Cuando el rival defiende en su campo. Aunque tuvimos oportunidades, faltan mecanismos de llegada".