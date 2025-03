El bisturí del Oviedo: Paunovic prende la mecha, pero sigue sin verse el fuego

El estreno de Veljko Paunovic a los mandos del Oviedo no pudo salir mejor. Los azules vencieron por 2-1 contra el Málaga tras un mes de sequía y recuperaron la plaza en el play-off que había perdido momentáneamente tras la victoria del Almería.

Sin embargo, en lo que respecta al juego, y especialmente en la primera parte, se vio más de lo mismo que en el último mes de Calleja. No hubo cambios radicales en el planteamiento respecto a los choques en los que el madrileño gobernaba el bando carbayón. Viñas entró por un Alemão tocado y el resto, bastante similar a lo visto durante toda la temporada. Pedía Veljko otra intensidad en su rueda de presentación como entrenador azul y para ver a los jugadores con otra marcha hubo que esperar al segundo tiempo. Un Oviedo que no se corresponde con el estatus de su plantilla, y más teniendo en cuenta que es "la mejor plantilla de Segunda", según dijo en su momento Calleja, dejó jugar al Málaga a placer y pocas veces puso a prueba la meta de Alfonso Herrero. Debió pegar Veljko un par de voces en el descanso. Los azules parecieron otros al salir de los vestuarios, llegando constantemente a la meta rival, y con la mecha prendida, como pide el nuevo míster. El Málaga se metió un golazo en propia y gracias a eso, Paunovic tuvo un regreso al Tartiere soñado.

Paunovic prefiere el césped: el técnico no estrenó su asiento

El estreno de Veljko Paunovic ha sido enérgico. Independientemente del resultado del choque, y también del juego de su nuevo equipo, el Oviedo, el serbio no tomó asiento en ningún momento del encuentro. Hablador, nervioso, e incluso desesperado en algún que otro momento, Paunovic no cesó en su empeño de dar instrucciones a los suyos para que el equipo se acerque al objetivo que toda la afición oviedista desea. Ataviado con un chubasquero del club, algo que no se solía ver en anteriores entrenadores, Veljko se pasó la totalidad del choque aplaudiendo a los suyos, gestualizando cuando había que hacerlo y gritando cuando alguno de sus jugadores debía cambiar la estrategia.

Alemão arranca la era Paunovic desde el banquillo, primera vez este año

Es la primera vez esta temporada que Alemão, delantero brasileño del Oviedo, no comienza un partido como titular estando dentro de la convocatoria. La única excepción fue el partido contra el Granada en casa, precisamente un choque que Veljko Paunovic, nuevo técnico oviedista, acudió a ver al feudo carbayón. En aquella ocasión, Alemão se perdió el choque por lesión, y ni si quiera estaba en el banquillo. Los azules ganaron 2-0, con goles de Colombatto y Paraschiv. La entrada de Viñas en el once titular ayer sorprendió, ya que el uruguayo ha tenido menos sesiones de entrenamiento con Paunovic dado su periplo con la selección charrúa. Sin embargo, Alemão lleva arrastrando varias semanas unas molestias en el pubis, lesión que no le ha apartado de los terrenos de juego durante los últimos partidos, pero que obliga a guardar reposo. Hay que tener en cuenta que el brasileño ha jugado 31 de los 33 partidos posibles.

Dioni marca en su regreso al tartiere junto a Alfonso Herrero y Luismi

El Málaga visitó ayer el Tartiere con tres exoviedistas entre sus filas. Dioni, Alfonso Herrero y Luismi volvieron a vivir lo que es disputar un encuentro en el feudo carbayón, aunque esta vez como visitantes. Herrero, guardameta, y Luismi, mediocentro, comenzaron el choque de inicio, mientras que Dioni, máximo anotador del conjunto boquerón, entró precisamente por Luismi en el minuto 78 de partido, cuando el Málaga perdía por 1-0. Poco después, puso las tablas en el marcador con un auténtico golazo. Los tres fueron ovacionados por la grada del Tariere, aunque Herrero fue pitado en alguna que otra ocasión por la demora en el saque.

El Fondo Norte pide "derechos para la afición" en el Tartiere

"Derechos para la afición". "Solo hay una historia, el honor se demuestra con actos". Esto era lo que se podía leer en las pancartas que desplegó el Fondo Norte en el minuto 13 de partido y tras el descanso. Mientras lo hacían, se escuchaba el típico cántico que se oye cada fin de semana de fútbol en el Tartiere: "¡Tebas, vete ya!", en referencia al presidente de LaLiga. Sin embargo, ayer quisieron escenificarlo de manera más clara tras la decisión del club carbayón de incluir a Tebas en el comité de honor del centenario, algo que no ha gustado a parte del oviedismo. De hecho, el jueves, un día después de la celebración de la fiesta del nonagésimo noveno aniversario del Oviedo, la Aparo, que estaba incluida en dicho grupo, decidió abandonar el mismo porque su participación "no tiene sentido", según los peñistas.

