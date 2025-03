El Oviedo y no descansa y juega un partidillo contra el Vetusta (1-1)

El Oviedo volvió ayer a los entrenamientos con un partidillo ante el Vetusta. El conjunto de Veljko Paunovic no descansó tras el partido del domingo ante el Málaga y siguió trabajando los mecanismos de cara a los nueve partidos que restan de competición. El once azul estuvo conformado por los jugadores que no fueron titulares en el choque contra el conjunto boquerón. El primer equipo saltó al campo con Braat; Lucas, Marco Esteban, Eze, Rahim; Seoane, Cardero, Portillo; Paulino, Sebas Moyano y Paraschiv. El duelo, con dos partes de veinte minutos, se saldó con empate entre el Oviedo y el Vetusta, con goles de Paraschiv para "los mayores" y de Dieguito para el filial carbayón. Los azules descansarán hoy y regresarán a los entrenamientos mañana.