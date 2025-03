Paunovic, con buen pie: la opinión del estreno del nuevo entrenador

El nuevo entrenador del Oviedo, Paunovic, cayó en Oviedo con buen pie. Fue el suyo un debut con suerte, con dicha, y de alborozo para los aficionados. Ganó su nuevo equipo; lo hizo de forma agónica, cuando ya se disputaban los minutos de descuento y, además, gracias a un gol marcado en propia puerta por el malacitano Manu Molina. Eso sí, con un remate inapelable: aparentemente quería despejar a córner y lo que hizo fue meter el balón por la escuadra. No lo tuvieron fácil los azules ante el Málaga, aunque merecieron la victoria, sobre todo por lo interés que pusieron todos los que saltaron al terreno de juego, no tanto en el primero como en el segundo tiempo. Aunque también es cierto que los andaluces contaron en la reanudación del choque tras el descanso con dos oportunidades claras para haberse adelantado en el marcador. Pero poco más, porque el conjunto de Pellicer toca mucho, pero crea poco; es muy soso.

Muy sosaina fueron también los primeros 45 minutos del Oviedo. Fue un calco de sus anteriores partidos en el Carlos Tartiere. No hubo ni una ocasión clara de gol por parte de ninguno de los dos conjuntos. El aburrimiento fue la tónica en esta primera parte. Hasta se oyeron algunos pitos al encaminarse los equipos a los vestuarios, que no fueron más probablemente para dar un margen de confianza al nuevo técnico. De haber seguido sentado en el banquillo Javi Calleja la protesta hubiera sido mayor, seguro. Dio la sensación de que existía cierta inseguridad por parte de la plantilla oviedista, preocupada quizás en demasía por lo que pudieran pensar Paunovic de su labor. Hubo muchas, demasiadas imprecisiones, algo, por ejemplo, no habitual en Ilyas, aunque no fue el único.

La charla de Paunovic en el descanso surtió efecto, aunque los carbayones tardaron varios minutos en sentirse cómodos. Una vez más fue Hassan quien revolucionó con su rapidez, verticalidad y regate el juego de los de casa. Un pase suyo a Ilyas acabó dando en el poste tras un disparo escorado de éste. Hubo varias arrancadas más del francés que al final y desgraciadamente no encontraron rematador. Y el nuevo entrenador oviedista decidió mover el banquillo. Fue en el minuto 69 cuando dio entrada a Alemao, Seoane y Paulino. Y acertó con los cambios. El Oviedo puso una marcha más a su intensidad y fruto de ello, además de nunca dar un balón por perdido, fue el primer tanto azul, cinco minutos más tarde. Una falta lanzada al centro del área por Seoane fue rechazada por la defensa del Málaga y tras tocar en Calvo fue rematada de un durísimo remate por Colombatto a la red de la portería de Alfonso Herrero.

Un despiste en la salida de balón desde la defensa oviedista propició el tanto del empate de los malacitanos: un golazo de Dioni. Minuto 85. Pero para la afición azul quedaba por venir lo mejor del encuentro, el gol de la victoria. Minuto 92. En la jugada intervinieron Paulino, Seoane, Nacho y Alemão. Llevaron el balón al centro del área de los andaluces, pero el gol fue, desgraciadamente para él, de un jugador contrario, Manu Molina.

Paunovic cayó con buen pie en Oviedo. Ahora solo falta que su dicha no se quede en su solo partido, sino que se alargue en el tiempo.

