La opinión de varios entrenadores asturianos sobre el Oviedo: un equipo más vertical, el primer gran logro de Veljko

El Oviedo estrenó anteayer nuevo técnico con victoria. El conjunto azul superó al Málaga por 2-1 en el Tartiere en el primer partido de la era Veljko Paunovic. Más allá del resultado, el encuentro dejó las primeras pinceladas de lo que puede ser la escuadra carbayona bajo su mando. Y para analizarlo en profundidad, tres entrenadores asturianos charlan con LA NUEVA ESPAÑA para dirimir las diferencias que percibieron entre el Oviedo de Paunovic y el de su predecesor, Javi Calleja.

"Tuvimos la fortuna del campeón", resume José Luis Rodríguez, "Puma", exentrenador de equipos como el Avilés y el Langreo. "En la primera parte no hubo ninguna modificación respecto a Calleja: misma disposición táctica, mismo sistema de juego, salvo por la inclusión de jugadores como Alemão o Luengo", cree. Sin embargo, detectó un cambio en el segundo acto. "En el primer cuarto de hora el Málaga fue mejor, pero el Oviedo dio un pasito adelante y fue merecedor de la victoria. La importancia de Cazorla fue clave, y Veljko llegó con buen pie", dice. Rodríguez apunta que el serbio apostará por "la gente de talento" en este tramo final de temporada. "Va a confiar en Hassan, porque en estos momentos tienes que apostar por jugadores determinantes y hacer un trabajo defensivo importante". También destacó la mejor versión de Paulino y la necesidad de que Colombatto dé un paso adelante. "El argentino es mejor cuanto más arriba esté", zanja.

Para Adrián González, entrenador del Caudal, las diferencias entre uno y otro equipo fueron evidentes en la segunda mitad. "Me pareció que en la segunda parte el equipo era más vertical, y fruto de ello se ganó. A Calleja le costaba un poquitín eso". En la primera mitad, sin embargo, vio un Oviedo más reconocible. "Ahí sí que me pareció más a lo de siempre". Según González, la clave estuvo en la rapidez con la que el equipo trató de llegar al área. "Se intentaba llegar con más rapidez, con transiciones ofensivas más rápidas. No es que sea ni mejor ni peor, pero sí diferente", explica.

Abel Fernández, entrenador del Vallobín, vio en el segundo tiempo un cambio evidente en la propuesta del equipo. "En la primera parte no vi nada. Me pareció continuidad. Sin embargo, en la segunda vi un equipo que jugaba más al espacio", comenta. Fernández destacó la verticalidad de los azules tras el descanso. "Jugamos mucho más vertical con el balón, especialmente tras la salida de los cambios. Alemão al espacio, por primera vez Paulino jugando a la espalda de los centrales, sin dar pases horizontales... Un equipo más agresivo", indica.

Las primeras conclusiones sobre el Oviedo de Paunovic apuntan a un equipo que, al menos en la segunda parte ante el Málaga, mostró una versión más vertical y agresiva. Con apenas unos días de trabajo, el técnico serbio ya ha dejado pinceladas de lo que puede ser su sello en un equipo carbayón que sueña en grande.

