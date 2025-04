Carrión, sobre su "controvertida" salida del Real Oviedo: “¿Dejar el Oviedo? Creo que es entendible”

Luis Carrión sigue sin olvidar su paso por el Oviedo. El equipo azul estuvo cerca de lograr el ascenso a Primera y el entrenador vivió unos meses muy intensos, pero finalmente decidió abandonar el proyecto liderado por Pachuca para cumplir su objetivo de entrenar en Primera, con Las Palmas, en una decisión polémica por cómo fueron las formas. Con el paso del tiempo, el entrenador habla con cariño de aquella etapa. “El Oviedo es un club increíble en todos los sentidos, es una entidad grande y bien llevada. Saben lo que hacen y lo hacen bien, estoy seguro que llegarán a Primera División”, explicó en Arquitectos, podcast de LaLiga. “Allí en Oviedo no hay nadie del Barça o del Madrid, son del Oviedo. Lo que viví es algo increíble. Les tengo mucho cariño", añadió Carrión.

Sobre su salida fue claro. "Terminé la temporada y tenía que tomar una decisión. Opté por irme a Primera, y creo que es entendible. No sabes cuando te va a volver a llegar otra oportunidad así. No obstante, mi ilusión era haber subido con el Oviedo y no se pudo producir. Sé que mi salida fue controvertida, pero fue mi decisión", expuso

Y siguió con los halagos al Oviedo: "Cuando llegué me di cuenta todo iba a salir bien, a pesar de que perdimos el primer partido. Es una entidad en la que todo se trabaja muy bien. Fui muy feliz allí”. También se refirió al choque ante el Espanyol que costó el ascenso: “Fue una pena, tuvimos el 2-0 en la ida y eso hubiera cambiado un poco. En la vuelta fuimos muy temerosos, algo que no habíamos sido hasta ese momento. El Espanyol fue comiéndonos espacio y nos metieron dos goles. No he querido ver repetido aquel partido. Pero bueno, al final me quedo con que he vivido situaciones que no creo que se den más veces en la vida".

La última de sus reflexiones fue para Santi Cazorla: “Es increíble tenerlo en el campo porque es buenísimo. Es el mejor jugador que he visto, maneja el partido como quiere. Además, es un tío de diez, para mí es un amigo. He tenido conversaciones con él y su familia y sé que quiere mucho a este equipo. Su familia muere por el Oviedo".