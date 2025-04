Peláez se reafirma sobre el polémico comité del Centenario: “No comparto la posición de las peñas; tenemos un agradecimiento infinito con sus miembros”

En su intervención ante los medios de esta mañana, para puntualizar las declaraciones del Ayuntamiento sobre la ciudad deportiva, Martín Peláez, presidente azul, también fue cuestionado sobre las polémicas recientes acerca del centenario azul, en especial la composición de un comité compuesto por personalidad ajenas al club como Javier Tebas, Cueto Lobos o el propio Alcalde de la ciudad. Las peñas azules (APARO) se han retirado de dicho comité y Peláez no comparte su postura. “Hay una excelente relación con la APARO y el Fondo Norte. Pero no comparto su posición porque la gente que forma parte del comité de honor no es un vínculo con los que están ahí, sino un vínculo con el Real Oviedo. Y los que están en el comité tienen una importancia y tenemos un agradecimiento infinito con ellos. La APARO y el Fondo Norte tienen una gran importancia y son fundamentales, respeto su decisión, ayer hubo una reunión y desde la coordialidad seguiremos”.

Otro foco de la polémica fue la publicación de los precios del triangular con Génova y Villarreal del 31 de julio, de 50 euros para los abonados. El presidente anunció una rebaja. “Vimos el el descontento por los precios del triangular del 31 de julio, quizás la gente no dimensiona el espectáculo que estamos montando, con Génova, Villarreal, Melendi cantando el himno, los drones, fuegos artificiales... Pero siempre escuchamos a la gente, y hemos tomado la decisión de bajar los precios hasta el 21 de abril a 30 euros y 20 a los sub14. A los 2.000 que ya han comprado les reintegraremos la diferencia.