El Oviedo regresa a Ipurúa, estadio talismán azul

Uno de los momentos más felices del oviedismo en la historia reciente, además del partido de ida en la final del play-off en el Tartiere ante el Espanyol, fue la victoria por 0-2 en Ipurúa el pasado mes de junio, con la que los azules lograron la clasificación a dicha final ante el conjunto catalán. El Oviedo venció con galones a un Eibar que había acabado tercero la Liga regular, a un punto del ascenso directo que marcaba el Valladolid con 72 puntos. Además, unas semanas antes, el Oviedo había logrado, pese a la derrota en Ipurúa, clasificarse al play-off en este mismo estadio.

El sábado, a las 16.15 horas, el conjunto azul se volverá a ver las caras ante un conjunto armero que no pelea por lo mismo que la temporada pasada. Los vascos marchan decimoterceros, a nueve puntos de la zona de play-off que precisamente marca el Oviedo, y a los mismos nueve de la zona de descenso a Primera Federación.

El pasado 17 de febrero, el Eibar decidió cesar al que fue el entrenador que llevó al conjunto armero al play-off la temporada pasada, Joseba Etxeberria. Beñat San José fue el sustituto del vasco, y desde entonces, no le han ido mucho mejor las cosas a un Eibar en tierra de nadie en Segunda División.

Pero no solo ha cambiado en lo que se refiere a los banquillos. Los armeros no tienen a Aketxe, Soriano y Stoichkov, tres de los jugadores más diferenciales la temporada pasada. Pero no está saliendo nada mal la apuesta por los Puertas, Pascual y Alkain, siendo tres de los jugadores que más minutos han disputado esta temporada. Uno de los que sí estaba la campaña pasada y que sigue destacando es Jon Bautista, máximo goleador del conjunto vasco con seis tantos. Pascual y Puertas, llevan cinco cada uno.

