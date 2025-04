El Oviedo salta contra el Ayuntamiento: “Es mentira que no hayamos pedido El Asturcón; no dejaremos que nos usen de arma política”

Martín Peláez convocó esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón para tratar la polémica con el Ayuntamiento de Oviedo sobre la futura ciudad deportiva, después de que Nacho Cuesta, concejal, manifestara ayer que el club nunca tubvo interés real en El Asturcón.

Valoración del presidente. “Tanto Pachuca como el Oviedo somos respetuosos y prudentes. No vamos a permitir que la ciudad deportiva se politice, ni nos usen como arma política. Somos autónomos. Es una mentira que no hayamos pedido El Asturcón, no hemos solicitud formal pero al Alcalde se lo he pedido de forma personal delante de su equipo y no nos permitió avanzar porque dijo que había un proyecto ecuestre. Pero le he dicho a Manolo Paredes que hoy mismo meta una solicitud legal para solicitar formalmente El Asturcón para el Real Oviedo. Lo he pedido de forma personal”.

Declaraciones de Nacho Cuesta. “Es falso que no avanzáramos por nuestra culpa. En Latores no se pudo porque había numerosos dueños de las parcelas y los tiempos, aunque a lo mejor estaría ya resuelto-. Agustín (Lleida) trabajó en los dos proyectos y que digan que no tenemos dos proyectos... Los teníamos terminados y los podemos mostrar. Nos ha costado tiempo y dinero. La Manjoya nos tiramos de cabeza porque nos dijo el Alcalde que tiráramos para allá, pero nos frenamos por el informe de medio ambiente por toda la contaminación que tiene, no era viable”.

Terrenos de San Esteban. “En todo este tiempo han surgido muchas posibilidades, en Oviedo, Llanera, Siero, Grado... Agradecemos a todos los municipios el interés. Llevar la ciudad deportiva del Oviedo es atractivo, genera imagen y empleo. Vamos a solicitar El Asturcón y que se resuelva lo antes posible, sino miraremos otras opciones. Nos encantaría tener la solución este mes, saber si podemos ir o no al Asturcón. Y sino analizaremos las propuestas, que son muy atractivas”.

Relaciones con el Ayuntamiento. “Representamos a casi 26.000 abonados, el que se mete con el Oviedo se mete con ese grupo de gente. También somos un grupo agradecido porque tenemos un apoyo de patrocinio del Ayuntamiento pero Pachuca ha invertido más de 50 millones en el club, con casi 8 solo en el estadio, que no es nuestro, pagamos parte de la limpieza del campo. Incluso el césped lo hemos hecho híbrido. No nos sentimos utilizados, pero hemos confiado en la buena voluntad de las personas. Ya lo dije sobre las marcas, que deben regresar, lo hizo público para que no digan que no lo pido”.

Opciones de ciudad deportiva fuera de Oviedo. “Hay varias opcioens sobre la mesa, decidiremos en uno o dos meses. El Asturcón es una buena posibilidad, ojalá prospere, lleva mucho tiempo parado y le está costando dinero a los ovetenses y muchos de ellos son oviedistas”.

Advertencias del Alcalde. “Es su punto de vista. El Oviedo es el mejor equipo del mundo para nosotros. Es nuestra vida. A veces dice que le molesta que hable mal de su gente a mí no me gusta que se metan con el Oviedo. Dice que hay un antes y un después si salimos de Oviedo y a mí no me parece un delito. Si tenemos que tomar la decisión de irnos, nos iremos. Tengo un gran cariño y respeto por el Ayuntamiento y por el Alcalde. Pero es de decir la verdad, esto no tiene que fracturar nada”.

Coste de El Asturcón. “Nosotros lo solicitaremos y tiene que ser real, una cantidad viable. La ciudad deportiva tiene que ser del Oviedo, no nos sirve que nos den una concesión a x años. No es nuestra idea. Si hay voluntad lo intentaremos”.

Las marcas del Oviedo. “Alguna vez lo hablamos pero no profundizamos. El Ayuntamiento puso en su día un precio para ayudar. Si hay buena voluntad y entendimiento en la cifra, las marcas tienen que ser del club”.

¿Desconfianza con el Ayuntamiento? “Son experiencias de vida, no es un fracaso. En La Manjoya nos equivocamos, pero es porque estamos trabajando. Tengan seguro que las decisiones son pensando en lo mejor para el Oviedo”.