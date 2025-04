El Oviedo salta y el Ayuntamiento contesta hoy: así están las relaciones tras la polémica con la ciudad deportiva

La ciudad deportiva amenaza con ser el gran quebradero de cabeza del Grupo Pachuca en Oviedo y, de paso, el punto de distanciamiento con el Ayuntamiento de la capital. Las relaciones, cordiales desde la llegada de Jesús Martínez, pero pasan por el peor momento tras el cruce de declaraciones de esta semana. ¿La razón más obvia? La posible ubicación de la ciudad deportiva en los terrenos de El Asturcón. ¿Los motivos de fondo? Las desavenencias surgidas en todo el proceso de búsqueda de la ubicación ideal para la nueva casa del Oviedo.

La tensión palpable en las últimas fechas (por ejemplo, con el mensaje del presidente Martín Peláez al Alcalde en la fiesta del aniversario pidiéndole las marcas) se transformó en palabras con las declaraciones del edil Nacho Cuesta el martes en las que decía que el club no había mostrado "una alternativa ni medianamente madura para poder utilizar" los terrenos de La Manjoya. "Es mentira", responde firme ahora el club.

Ayer Peláez tomó la palabra en el discurso más agresivo contra el Consistorio desde su llegada. "No vamos a permitir que nos usen como arma política. Somos autónomos. Es una mentira que no hayamos pedido El Asturcón, no hemos solicitud formal, pero se lo he pedido de forma personal al alcalde delante de su equipo y no nos permitió avanzar porque dijo que había un proyecto ecuestre. Pero le he dicho a Manolo Paredes que hoy mismo -por ayer- meta una solicitud legal para solicitar formalmente El Asturcón para el Real Oviedo", expuso Martín Peláez.

El mexicano quiso explicar cómo estaban las cosas con el Ayuntamiento: "Somos un grupo agradecido porque tenemos un patrocinio del Ayuntamiento, pero Pachuca ha invertido más de 50 millones en el Oviedo, con casi 8 solo en el estadio, que no es nuestro. No nos sentimos utilizados, pero hemos confiado en la buena voluntad".

Tras caerse las opciones de Latores y La Manjoya, ahora el Oviedo pone el foco en El Asturcón. Pero no quiere que el asunto se dilate: "En todo este tiempo han surgido muchas posibilidades: en Oviedo, Llanera, Siero, Grado... Vamos a solicitar El Asturcón y que se resuelva lo antes posible, si no miraremos otras opciones. Nos encantaría tener la solución este mes, por lo menos saber si podemos ir o no al Asturcón. Y si no, las otras propuestas son muy atractivas". E insistió con la misma idea: "El Asturcón es una buena posibilidad, ojalá prospere, lleva mucho tiempo parado y le está costando dinero a los ovetenses y muchos de ellos son oviedistas".

El presidente se refirió a las palabras de Canteli que dijo en su día que una ciudad deportiva fuera de Oviedo marcaría un "antes y después" en las relaciones. "A mí no me parecería un delito. Si tenemos que tomar la decisión, nos iremos. Tengo un gran cariño y respeto por el Alcalde. Pero esto va de decir la verdad, no tiene que fracturar nada".

Al término de la intervención del presidente, Agustín Lleida, director general, expuso a los presentes los dos proyectos que el club había hecho enLatores y La Manjoya, para subrayar el trabajo de la entidad y, de paso, el dinero invertido -y perdido- por el club azul en el camino.

Será ahora el Ayuntamiento el que mueva ficha. Lo hará previsiblemente hoy, con un comunicado. Fuentes municipales mostraron ayer su sorpresa por la intervención de Pelaéz, aunque señalan al comunicado para conocer la postura del Ayuntamiento. El Consistorio podría acogerse a la tasación hecha en su día para su posible venta, con una valoración que podría ser cercana a los 40 millones, inasumible en todo caso para la entidad carbayona. "Nosotros lo solicitaremos y tiene que ser una opción real, una cantidad viable", indicó Peláez.

Los eternos plazos de Latores

Sobre la opción descartada en Latores, Martín Peláez explicó que "en Latores no se pudo hacer porque había numerosos dueños en las parcelas y los tiempos podían estirarse, aunque a lo mejor estaría ya resuelto. Agustín (Lleida) trabajó en los dos proyectos y que digan que no tenemos dos proyectos...".

La contaminación de La Manjoya

El presidente también expuso las razones de que no se pudiera elegir finalmente la finca de La Manjoya" Nos tiramos de cabeza allí porque nos dijo el Alcalde que tiráramos para allá, pero nos frenamos por el informe de medio ambiente que habla de toda la contaminación que tiene. No era viable".

Suscríbete para seguir leyendo