Paunovic resuelve el enigma del nueve en el Oviedo: "Va a jugar Alemao"

Veljo Paunovic atendió a los medios esta mañana en el Carlos Tartiere tras el último entrenamiento antes de enfrentarse al Eibar. El serbio fue claro sobre el trabajo del equipo y sus intenciones para el choque.

Lesionados. “Costas no va a estar. Aunque está evolucionando y estará en el próximo partido. Hay alguno como Chaira que está tocado y podrá viajar, pero decidiremos a última hora”.

El trabajo. “Ha sido una semana muy intensa, de trabajo y de comunicación. Tenemos que trabajar de forma acelerada pero no precipitada. La actitud del grupo es fantástica, hemos avanzado mucho en lo que queremos ser en el resto de la temporada, en lo técnico táctico, pero lo mental es el vehículo que nos llevará a lograr el objetivo. Creer en el trabajo y las expectativas que todos tenemos. Hemos avanzado en ese aspecto y seguiremos en esa línea”.

Falah, del Vetusta. “Va a viajar, me ha gustado muchísimo, le vi con el Vetusta, es un extremo convertido a lateral, con recorrido, centro... Se tiene que soltar, estar más involucrado con el equipo, eso tratamos de hacer. Siempre digo que al joven que da el paso es muy importante ayudarle para que se quede y siga progresando. Veo muchas cualidades en él, en lo físico y lo técnico y capacidad de aprender cosas nuevas”.

Rahim. “Creo que puede jugar de lateral y extremo, necesito mirar opciones, no puedo ir despacito. Las dinámicas son así, sube un chaval y hay que encender las luces y es una competencia más. No se debe perder la unidad pero es necesaria la competencia interna.”

El once. “No tengo dudas prácticamente”.

La delantera. “Va a jugar Alemao, y acoplaremos más jugadores”.

La defensa. “Depende del rendimiento inmediato que podemos dar. De Costas, quiero que no haya ningún riesgo, cuando esté bien, nos ayudará mucho, dentro y fuera del campo.

Su forma de trabajar. “En México mis equipos han sido intensos, de los más intensos. Yo lo que he visto en el último día, contra Málaga, hemos corrido 4 kilómetros más de la media, habla de la capacidad y predisposición. No me gusta parar el juego, salvo corregir algo grave. Exijo intensidad, acierto, precisión y que se siga mejorando. Y repitiendo con más consistencia. Todo este ritmo hace que haya una adaptación en el jugador, pero sobre todo mentalmente siempre hay que estar enchufado y atento para corregir cualquier error”.

El Eibar. “Es un equipo muy bien organizado, con ímpetu, están unidos, tienen capacidad de defender y atacar continuamente. Son muy fuertes físicamente. Son un bloque muy armado y ha mejorado en los últimos partidos. Estamos mirando qué pueden proponer, por las bajas que tienen, pero debemos enfocarnos en nosotros”.