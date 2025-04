Eibar se tiñe de azul: se esperan mas de 1.000 oviedistas en Ipurua

"En cuanto me avisaron de que las entradas estaban a la venta, me lancé". La que habla es Marta Campo y se refiere a las localidades que el Eibar puso a la venta en su web para el choque de esta tarde ante el Oviedo. No se refiere a las 306 entradas que se enviaron a Asturias para repartir, sino a las de público general. A esas a las que se ha lanzado el oviedismo estas últimas semanas para teñir desde la mañana de hoy Eibar de azul. Se esperan más de 1.000 esta tarde en Ipurúa.

Los seguidores carbayones tuvieron que moverse con agilidad. Por ejemplo, Sergio Solís, Carla González, Roberto González y Carlos Álvarez (taxi 184) adquirieron sus entradas el pasado 13 de marzo. Esta vez, y al contrario de otras ocasiones recientes, el Eibar no puso limitaciones a la venta.

"Estuvimos aquí en el partido de la última jornada de la temporada pasada", contaba Iván Sánchez, en referencia a la derrota 4-3 de los azules que sin embargo sirvió para que el Oviedo se colara en play-off. "Pero aquella vez no pudimos conseguir entradas y lo vimos en un bar". Esta vez, sí lograron amarrar tickets en la web armera.

Un vaso diferente es el de Jorge Javier Alonso, Eva Vasco y Sergio Alonso, socios azules residentes en Ampuerto, Cantabria. Junto a Jonathan, ausente hoy por trabajo, que completan las más de 2 horas de trayecto desde su casa al Tartiere cada 15días para estar con los suyos.