Los partidos de Mangas: el día que Lángara y el Oviedo pudieron con tres porteros

El Athletic de Bilbao, líder de Primera, visitaba Buenavista para tratar de acercarse un paso más al campeonato, pero lo que sucedió aquella tarde del 30 de marzo de 1947, sería difícil de olvidar para los seguidores bilbaínos. Hasta tres porteros tuvo que usar el Athletic por infortunios, en un choque al final le costaría caro.

El Athletic aventajaba en dos puntos al Barcelona y el equipo azul estaba situado en el noveno lugar en una Liga de 14 equipos. De todos los partidos jugados, ninguno había despertado tanto interés en Buenavista, cosa lógica primero porque era líder y después se anunciaba una llegada masiva de aficionados bilbaínos que se desplazarían por carretera y en tren. Las taquillas para la venta de localidades ya se abrieron en Oviedo desde el viernes. La recaudación superó las 200.000 pesetas, puesto que los socios también pagaron al ser el partido declarado "día de club" por la directiva.

En la capital asturiana se temía mucho la vista del equipo vasco por su enorme potencial, pues en sus filas militaban muchos de los mejores jugadores del momento, como era Zarra, el máximo goleador del fútbol español, Panizo, Gainza, Iriondo… En el once local reaparece Lángara después de tres jornadas fuera por lesión.

Buenavista registró el mayor lleno de la temporada y el terreno de juego se encontraba resbaladizo debido a la lluvia caída durante la mañana. El primero en saltar al campo fue el Athletic de Bilbao y es recibido con una gran ovación, ahí ya quedó constancia de la notable presencia de aficionados y simpatizantes, que en Asturias tenía muchos el equipo rojiblanco, en las gradas.

Dominio del Oviedo desde el inicio, aunque el equipo visitante crea algunas ocasiones de peligro ante la meta defendida por Greus, pero con Lángara en el campo en cualquier momento podía llegar el gol como así fue. El portero vasco Lezama rechaza un tiró de Domingo y el ariete local que seguía la jugada cruza el balón lejos del alcance del portero, era el 1-0, y con este marcador se llegó al descanso.

Cuando se lleva media hora de partido, el portero visitante se va al suelo cuando se disponía a sacar de puerta llevándose una mano a un hombro, no había chocado con nadie se resentía desde la jugada del gol a consecuencia de la estirada. Una vez atendido, se vio que no podía seguir y salió acompañado del campo junto a su entrenador Urquizu y el masajista Birichinaga. Lezama, antes de abandonar el terreno de juego, le cede el jersey a su compañero Nando que se coloca de portero hasta llegar al descanso. Se mostró seguro en dos o tres intervenciones que tuvo que realizar. Hay que recordar que en aquella época no se podía cambiar ni al portero por lesión.

Al saltar al campo el equipo bilbaíno tras el descanso, Iriondo sale con el jersey de portero y se coloca en la portería durante los segundos 45 minutos, en los que su equipo intenta nivelar el partido con diez jugadores, pero sus delanteros, para fortuna del Oviedo, no tenían su tarde, estaban negados cara al gol. El Oviedo siguió dominando principalmente por la banda izquierda donde Herrerita y Emilín crearon numerosas ocasiones de peligro a lo largo de todo el encuentro.

El Oviedo, en el minuto 75, lograba anotar por mediación de Diestro, al recoger un rechace y batir a Iriondo. Un minuto después, el visitante Bertol cae al suelo, doliéndose del tobillo por una patada de Domingo y los jugadores del Athletic rodearon al colegiado pidiendo la expulsión del jugador local, cosa que no concede. El jugador vasco se tiene que retirar, quedando su equipo con nueve jugadores, lo que aprovecha el Oviedo unos minutos después para lograr el tercer tanto por mediación de Lángara, al rematar a placer un centro de Antón. El ariete azul fue un quebradero de cabeza durante todo el partido para los defensas rivales

Este gol de Lángara hacía el número 99 en Primera División en 81 encuentros, su gol 100 no llegaría hasta la segunda jornada de la temporada siguiente frente al Celta. Gran temporada la que realizó el delantero vasco en la vuelta al fútbol español, pues fue el máximo goleador del equipo con 18 tantos, a pesar de llegar ya veterano con 34 años. Los más destacados del partido por parte local fueron Lángara y los ya mencionados Herrerita y Emilín. También destacó el trabajo de Sansón, que anuló por completo a Gainza, en ese duelo saltaron chispas, produciéndose algunos roces entre ambos jugadores. En el equipo visitante, el mejor fue el defensa Oceja, que anuló a Antón.

Por tanto, el Athletic terminó el partido con nueve jugadores, lesionados Lezama y Bertol, y su portería durante los 90 minutos fue defendida por tres jugadores, el portero Lezama y los jugadores de campo Nando e Iriondo: quizás sea de los pocos casos vistos en el fútbol español.

Los dos jugadores lesionados al terminar el partido fueron trasladados a una clínica para saber el alcance de las lesiones: Bertol tenía un esguince de tobillo y el portero Lezama una costilla rota.

Finalizada la Liga, dos jornadas después, el Athletic cedió el título por goal-average al Valencia al empatar la última jornada en Coruña. El Real Oviedo terminó octavo.

Lángara. Autor de dos de los tres goles. Había regresado esta temporada al Oviedo desde el futbol mexicano después de 10 años. Muchos dudaban de su rendimiento por la edad, pero esta temporada fue el máximo goleador azul y el quinto de Primera. Ya lo dijo a su llegada a Oviedo, "daré todo en defensa de los colores del R. Oviedo" y anunció que ya no era el mismo de antes. La prueba de su buen rendimiento fue que le seleccionaron para jugar contra Eire, viajó a Dublín, pero jugó Zarra de titular. Viajaron con él Antón y Herrerita. La temporada siguiente ya no fue titular, Echevarría y Cabido le cerraron el paso cuando ya tenía 35 años.

