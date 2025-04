El Oviedo pasa la "Pau" con nota: Paulino renace con Paunovic y estos números lo demuestran

Durante muchos meses, Paulino de la Fuente fue uno de esos jugadores a los que se miraba con cierta resignación. Nadie dudaba de su calidad, pero su protagonismo en el Oviedo era cada vez menor. Esta temporada había disputado apenas 438 minutos repartidos en 19 partidos, casi siempre como revulsivo. Solo en tres ocasiones había sido titular. Entre molestias físicas y decisiones técnicas, el cántabro parecía haber desaparecido del primer plano, lejos del futbolista que un año antes había jugado 34 partidos, quince de ellos desde el inicio, y anotado nueve goles. Este curso aún no ha marcado. Pero con la llegada de Paunovic al banquillo azul, algo ha cambiado.

El empate en Ipurúa, más allá de la frustración del resultado, supuso para él un nuevo punto de partida. Volvió a ser titular y jugó 83 minutos ante el Eibar. "Me dolió el empate porque te ves ya ganador, celebrando una victoria importantísima. Estaba contento y emocionado en el banquillo, se te olvida hasta el cansancio, y que te empaten en esa jugada duele muchísimo", reconoció ayer en El Requexón. El tanto del empate, anotado en el último suspiro por el portero rival, dejó un regusto amargo. "Creo que nunca me había metido gol un portero, pero vamos, no me cambia mucho que fuese el portero o el delantero. Es una putada porque te hacen el gol en una jugada de estrategia, en una acción que se podría haber evitado", dijo el extremo, que apunta a titular el sábado ante la lesión de Chaira.

Para Paulino, volver a jugar, volver a sentirse útil, ayuda a pasar página. La llegada de Paunovic al banquillo le ha devuelto sensaciones que parecían enterradas. En solo dos partidos ha sumado 104 minutos, y lo más importante: ha notado la confianza.

"Desde el primer día estoy agradecido por la confianza que me están dando", admitió. "A nivel personal ha cambiado mi situación, está claro. No estaba contando demasiado antes, solo pueden jugar once y en una plantilla como esta puede pasar", indicó un jugador que ahora se siente valorado, y esa confianza se refleja incluso en los pequeños detalles. Con el técnico serbio ha comenzado a jugar en banda izquierda, una posición que no solía ocupar y en la que está aprendiendo a soltarse. "El míster me dio varios consejos para adaptarme ahí y me estoy encontrando bien. No solo Veljko, el resto del cuerpo técnico está muy encima y ayudando", celebró.

Respecto al análisis del partido ante el conjunto armero, el atacante cántabro valoró la capacidad de adaptación del equipo. "El Málaga me sorprendió en el Tartiere y eso entra dentro del fútbol, pero creo que nos estamos sabiendo adaptar a los partidos. El Eibar es fuerte en casa, pero creo que apretamos bien y estuvimos ordenados en la presión. Ya tras el descanso mejoramos en ataque, generamos varias situaciones de gol. Nos estamos encontrando cómodos en las segunda partes", explicó. La sensación de crecimiento colectivo se traslada también al estado de ánimo individual. Paulino se nota más ligero, más conectado con el tramo decisivo del campeonato.

"Creo que ahora con el nuevo míster va todo un poco más rodado y sí se parece a lo del año pasado. No pensamos tanto en que quedan ocho partidos, vamos semana a semana. En casa no podemos fallar, hay que ir a por los tres puntos y mereciendo la victoria", reflexionó. Volver a empezar, volver a competir, volver a sentirse futbolista. Paulino renace con Veljko, y el Oviedo recupera una pieza que parecía ausente y que, con Paunovic, podría volver a su mejor versión. Justo a tiempo.

