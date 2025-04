Paulino de la Fuente, agradecido con Paunovic: "Están muy encima y me están ayudando mucho"

Paulino de la Fuente regresó a la titularidad en el partido del Oviedo ante el Eibar en Ipurúa (1-1). Sobre elló habló en la sala de prensa de El Requexón.

El vestuario. "El equipo está bien. Está claro que el gol te hace daño, porque habíamos defendido bien hasta esa última. Nos remató el portero y bueno, es una situación que duele. Duele el primer día y el segundo, hoy ya pensamos en el sábado".

El gol de Manunagoitia. "Creo que nunca me había metido gol un portero, pero vamos, no me cambia mucho que fuese el portero o el delantero. Es una putada porque te hacen el gol en una jugada de estrategia, en una acción que se podría haber evitado".

El gol, en el descuento. "Me dolió el empate porque te ves ya ganador, celebrando una victoria importantísima. Estaba contento y emocionado en el banquillo, se te olvida hasta el cansancio, y que te empaten en esa jugada duele muchísimo. Se me juntó todo y estaba hundido. Vi repetido el partido y bueno, son cosas que pasan. Queda mejorar en ese tipo de acciones y a pensar en el siguiente".

La era Paunovic. "El Málaga me sorprendió en el Tartiere y eso entra dentro del fútbol, pero creo que nos estamos sabiendo adaptar a los partidos. El Eibar es fuerte en casa, pero creo que apretamos bien y estuvimos ordenados en la presión. Ya tras el descanso mejoramos en ataque, generamos varias situaciones de gol. Nos estamos encontrando cómodos en la segunda parte".

La confianza del nuevo técnico. "Estoy jugando por izquierda, una posición en la que no solía jugar. El míster me dio varios consejos para adaptarme ahí y me estoy encontrando bien. No solo el míster, el resto del cuerpo técnico está muy encima y ayudando. A nivel personal ha cambiado mi situación, está claro. No estaba contando demasiado antes, solo pueden jugar once y en una plantilla como esta puede pasar. Desde el primer día estoy agradecido por la confianza que me están dando. Me está sorprendiendo el ánimo que desprenden. Son cuatro entrenadores y hay mucho mensaje positivo en cualquier situación del juego y en cualquier momento del partido. Eso al jugador le hace no pensar tanto en el error y sí en la confianza de cara las siguientes jugadas".

La comparación del tramo final. "Creo que ahora con el nuevo míster va todo un poco más rodado y sí se parece a lo del año pasado. No pensamos tanto en que quedan ocho partidos, vamos semana a semana. En casa no podemos fallar, hay que ir a por los tres puntos y mereciendo la victoria".

El rival del sábado. "No estamos ni para partidos trampa ni nada. Ellos necesitan ganar porque su situación es complicada, pero nosotros lo necesitamos más todavía. Me da igual el rival. Ahora es el Racing y después contra el Córdoba, que es un equipazo. En casa no podemos perdonar, tenemos que sumar los tres puntos".