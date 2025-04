Esto es lo que dice la Inteligencia Artificial sobre el ascenso del Oviedo: “No puede relajarse”

A falta de ocho jornadas, el Oviedo se asoma al tramo decisivo de la temporada con una mezcla de confianza, ilusión y cautela. Después de tantos años lejos de la élite, soñar ya no parece una locura, pero tampoco hay margen para el despiste. Las cuentas, como cada primavera, empiezan a echar humo. Y esta vez se ha sumado una voz nueva al análisis: la inteligencia artificial.

LA NUEVA ESPAÑA ha consultado a una IA que predice cómo terminará la Liga basándose en una enorme cantidad de datos: rendimiento reciente de los equipos, calendario restante, dinámicas de juego… Incluso tiene en cuenta lesiones, ceses de entrenadores o rachas puntuales. Y las noticias para los azules, al menos sobre el papel, son ilusionantes: según esta predicción, el Oviedo acabaría quinto, con 66 puntos, dentro del play-off.

El modelo sitúa al Levante como campeón, con 81 puntos, seguido del Elche, con 80. Mirandés (71) y Racing de Santander (70) completarían los puestos altos del play-off. Y justo después aparece el Oviedo, al que la predicción atribuye once puntos más en los ocho partidos que restan. Serían suficientes para conservar un sitio entre los seis primeros. Pero no será fácil: el Burgos, que ahora suma 49, se dispararía hasta los 65 y entraría también en promoción. Córdoba y Granada cerrarían con 63, y tanto Almería como Huesca –que han estado casi todo el curso en zona noble– lo harían con 62. Cualquier tropiezo puede costar muy caro. La conclusión es clara: si el equipo de Paunovic mantiene el ritmo actual y alcanza al menos cuatro victorias y un par de empates, estará dentro.

La inteligencia artificial también ha valorado la opción de un ascenso directo, aunque aquí el término "sueño" parece más que apropiado. Para lograrlo, el Oviedo necesitaría rozar la perfección: siete victorias, un empate, alcanzar los 76 puntos, y esperar varios tropiezos de Elche o Levante. ¿Posible? Matemáticamente sí. ¿Probable? Apenas un diez por ciento, según esta predicción.

Aun así, el calendario da para soñar. El Oviedo se enfrentará a rivales como Racing de Ferrol, Tenerife o Zaragoza, equipos que aún luchan por la permanencia y que no están en la misma guerra. Son partidos donde sumar es obligatorio si se quiere llegar con opciones a las dos últimas jornadas. Por detrás, el mapa es más inquietante de lo que parece. El Burgos avanza sin hacer ruido. Córdoba, Granada, Almería, Huesca… todos rondan entre los 62 y los 65 puntos proyectados. Incluso el Dépor, con una estimación final de 61, puede ser un problema. El margen de error es mínimo. Y cualquier metedura de pata puede cambiar la historia. La IA lo resume con frialdad: "El Oviedo tiene opciones reales, pero no puede relajarse ni un instante. Hay demasiados equipos apretando por las mismas plazas", señala.

En la parte baja de la tabla, la predicción también deja titulares. El modelo sentencia al Cartagena (19 puntos), al Racing de Ferrol (24) y al Tenerife (43), que no lograría la remontada. El Eldense, con 53, se salvaría por poco. Y el Sporting, que empataría a 46 con el Zaragoza, evitaría el descenso por la mejor diferencia particular de goles con el conjunto maño.

En el caso del Oviedo, más allá de cálculos y porcentajes, la oportunidad está ahí. Según la IA, a los azules "no les hace falta una gesta histórica, pero sí firmeza, regularidad y aprovechar cada jornada como si fuera la última". Esta "nueva máquina" no es infalible, pero tampoco echa cartas ni consulta bolas de cristal. Se basa en más datos de los que cualquier ser humano podría abarcar. Quedan ocho partidos. Veinticuatro puntos. Y un tren que no pasa tantas veces.

