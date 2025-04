Gascona ya es azul: así fue la inauguración de una de las peñas más prometedoras del Oviedo

La calle Gascona, con su habitual bullicio de escanciadores, gaitas y fiesta, ya tiene su rincón azul. Ayer se inauguró oficialmente la peña "El Pigüeña", la primera del Oviedo en esta icónica calle de la capital asturiana. Y lo hizo a lo grande: con la presencia de representantes de todas las secciones del club azul. La peña, con el cupo de socios lleno, ya tiene una larga lista de espera apenas pasadas unas horas desde su fundación.

Marco Rodríguez, gerente de El Pigüeña, sujeta la camiseta del Oviedo junto a Carlos Muñoz. En segundo plano, Vicente González Villamil, Mateo Vallina y David Costas.

Al frente del proyecto está Marco Rodríguez, dueño de la sidrería El Pigüeña, epicentro de esta peña que nació de forma espontánea entre culines y conversaciones de amigos. "Bueno, pues la verdad que estamos orgullosos y con una satisfacción y un orgullo impresionante. Somos oviedistas de toda la vida y de un grupo de amigos surgió la idea de hacer una peña oviedista aquí en la sidrería", cuenta Marco, todavía con la emoción de la jornada.

La acogida ha sido tan rotunda que en apenas unas semanas la peña ha alcanzado su cupo de socios: 75 personas que ya forman parte de "El Pigüeña", y una lista de espera que no para de crecer. "Hay muchísimas solicitudes, la verdad que hay gente solicitando, pero es que no tenemos mucha más capacidad", explica Marco. "Lo importante es el espíritu oviedista. Hay mucha gente que, no siendo socia de la peña, es colaboradora y simpatizante", añade.

El acto de inauguración fue una demostración de cariño al club. Hasta Gascona se desplazaron Manolo Paredes, vicepresidente del Real Oviedo; Vicente González Villamil, presidente de la Asociación de Veteranos; Carlos Muñoz, responsable de Relaciones Institucionales; David Costas, jugador del primer equipo; Carlota, representante del Oviedo Femenino; y Mateo, del Vetusta. El mensaje fue claro: el Real Oviedo está más vivo que nunca y sus peñas son el reflejo de una afición incansable.

Durante el encuentro, se respiró ese oviedismo que se transmite de generación en generación, ese que no entiende de categorías, y que ahora pide un deseo triple: el ascenso del primer equipo, del Oviedo Femenino y del Vetusta.