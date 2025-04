Luto por Leo Beenhakker, técnico de la Quinta del Buitre y que fue tentado por el Real Oviedo cuando ya se había jubilado

El mundo del fútbol se tiñe de luto por el fallecimiento del exentrenador neerlandés de fútbol Leo Beenhakker, que a sus 82 años deja un largo y triunfal legado en el fútbol. Beenhakker será recordado en España por su etapa en el banquillo del Madrid, como uno de los impulsores de la Quinta del Buitre, y a Asturias estuvo cerca de unirle una curiosa relación que finalmente no se dio.

Leo Beenhakker fue tentado con dirigir al Real Oviedo. Joaquín Del Olmo se encontró al poco de llegar a Asturias como asesor del Grupo Carso con que debía despedir al entrenador, Carlos Granero, por la crisis de resultados. El dirigente azteca tiró de su vieja agenda. Leo Beenhakker, con el que había coincidido en el América de México y en el Vitesse, era su opción preferida para dirigir al Oviedo. El holandés rechazó la oferta y Roberto Robles asumió el mando.

Beenhakker -exentrenador del Madrid, Ajax y la selección holandesa, entre muchos otros- había dejado de entrenador y trabajaba por entonces como director deportivo del Sparta de Rotterdam. Pero no terminó de ver claro su regreso a los banquillos. En la mente de Del Olmo rondaba la idea de plantear un modelo típico inglés en el que Beenhakker actuaría como mánager y Robles, otra de las piezas importantes en el puzle, como entrenador en el día a día.

Pero Beenhakker no dio el paso. "Tengo 71 años y soy realista. Después de una carrera tan larga, le dije a Joaquín que no me veía saliendo de nuevo a una cancha", contó meses después el neerlandés a LA NUEVA ESPAÑA a través del teléfono. Las conversaciones se alargaron algo menos de una semana, con Robles ya como entrenador interino. "La única duda que tenía se debía al entusiasmo de Joaquín con la idea. Él sabe cómo manejo un equipo, pero por mi situación personal era imposible ir al Oviedo. Me gusta involucrarme con los proyectos y pasarme 24 horas en el club, pero eso a estas alturas es imposible. Quizás algunos años antes...", confesó Beenhakker. Carso había aprobado, días antes, el coste de la operación.