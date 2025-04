El vestuario del Oviedo bendice el “estilo Paunovic”: “Ahora vemos muchos videos y es todo muy analítico”

Oier Luengo analizó en la sala de prensa el relevo en el banquillo del Oviedo: «Cada maestrillo tiene su librillo, su forma de trabajar y de expresar las cosas. Vemos muchos vídeos, es todo muy analítico y eso permite poner el foco en lo que hay que mejorar», explicó el central vasco.

El rol del zaguero ha cambiado en las últimas semanas. Primero, la sanción de David Costas le devolvió al once muchas semanas después. Además, hay que sumarle la confianza de Paunovic desde el primer día. Por último, unas molestias del propio Costas antes de viajar a Eibar eliminaron cualquier debate sobre el centro de la zaga. “Somos profesionales y tenemos que estar preparados para jugar en cualquier momento. Fueron momentos duros porque de sentirme bien estuve un periodo sin jugar, pero cuando me toque tengo que hacerlo lo mejor posible y por mi parte lo estoy haciendo”, indicó Luengo. “Lo bueno es que estemos los tres sanos y que la competencia sea alta. Eso va a hacer que cada uno se exija más y jugará el que considere el míster. Es importante que estemos los tres con confianza y así sacaremos nuestra mejor versión seguro”, añadió.

Luengo también habló de su fácil adaptación tras un tiempo sin participar: "Intento estar siempre al 100% porque eso me ayuda más a llevar la inactividad. Cuando no juegas lo único que te queda son los entrenamientos y yo siempre intento estar preparado para el momento que me toque jugar”.