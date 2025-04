Paunovic asume el reto más bonito: “Quiero devolver a Santi Cazorla a Primera”

Veljko Paunovic no quiere ni un solo síntoma de relajación en los suyos de cara a la visita del Racing de Ferrol, casi descendido. El serbio quiere un equipo encendido y deja un bonito reto en el horizonte, uno que tiene que ver con la máxima estrella de este Oviedo.

Cómo están los tocados. “David (Costas) está en la convocatoria, su participación no será de inicio pero puede ayudar en algún momento. Se une Paulino a las bajas por un golpe, y las demás ya conocidad. Braat tiene una sobrecarga y no está incluido en la lista”.

Lucas en el lateral zurdo. “El rendimiento fue muy positivo y pensamos continuar para este partido. Siempre los entrenadores nos basamos en la semana, no solo en el partido. Lucas ha vuelto a mostrar las credenciales para el puesto y esta semana ha trabajado muy bien. El grupo está muy enchufado, es muy difícil escoger el once. Está claro el plan y los objetivos”

La jugada del empate de Eibar. “Me fui molesto porque mis equipos no defienden las faltas laterales dentro del área y no me lo quité de la cabeza. Ya lo hablamos, lo aclaramos y no puede pasar otra vez. Te pueden ejecutar una falta perfecta, pero el concepto es no defender en el área. Hay que tener coraje. Allí coincidimos y no puede volver a pasar”.

Nivel de la categoría. “Me tocó jugar en Segunda, y la intensidad y la igualdad es importante. Ha cambiado el formato pero lo que veo es que todos los partidos son disputados y hay buenos entrenadores y futbolistas. Me recuerda a Championship, incluso en datos físicos, en intensidad, a balón parado... Es un aprendizaje sobre la marcha. Estamos trabajando muy bien y es muy difícil dejar a alguien en el banquillo por cómo entrenan. Vamos a encontrarnos a un rival con recursos, se ha visto contra el Elche. Tienen buenos futbolistas, es un partido de la temporada para nosotros. Es fundamental conseguir los 3 puntos. Que estemos independientemente de la situación debemos mostrar su mejor versión. Que todo el mundo esté enchufado”.

La supuesta debilidad del Racing de Ferrol. “No hay rival fácil, ya está advertido todo el mundo, tienen que venir enchufados y todos en predisposición máxima, alerta”.

La mejoría en las Segundas partes. “Es poco tiempo pero puede que sea a ver qué pasa. El rival hace su plan y cuando nos damos cuenta hacemos ajustes al descanso y hay reacción. No puede volver a pasar. Cuando chocan dos ejércitos hay una adaptación, lo que no quiero es a nadie con dudas. Tenemos que tener coraje y claridad en cómo jugar”.

Cómo está Santi Cazorla. “En mi opinión es objetivo que Santi esté bien físicamente, me consta que ha tenido problemillas en el pasado. Con necesidad y poco tiempo, tenemos un reto: manejar su carga y poder disponer de su talento. El objetivo personal es dentro del grupo es que Santi vuelva a jugar en Primera y lo dejé ahí. Estoy comprometido a que esto sea así”.