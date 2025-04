Las emotivas palabras de Diego Cervero tras ser homenajeado por las peñas del Oviedo: “No me lo merezco, pero 2003 marcó mucho”

Diego Cervero ha sido reconocido por las peñas del Oviedo con la entrega del Trofeo Herrerita imponiéndose en la votación final al periodista Miguel Fernandi y al exfutbolista Juan Manuel. El exdelantero azul, ahora doctor del primer equipo, recogió emocionado el trofeo junto a su hijo Diego y mostró su satisfacción por el reconocimiento.

Significado del premio

“Es el máximo reconocimiento que pude haber. Una cosa es ser jugador y marcar goles y otra es un reconocimiento de las peñas, del oviedismo, que sientes orgullo y satisfacción. No me lo merecía, pero 2003 marcó mucho y fui de los que estuve allí. Es la leche”.

Dedicatoria.

“Mi hijo no me pudo ver jugar y ahora poder recibir el premio con él, que lo vea. Va para toda la familia, los amigos, los que te ayudan. La familia es el motor de la vida”.

Posible ascenso.

“No sé si sería el más especial, tengo alma de futbolista pero me siento médico totalmente, es mi profesión y mi pasión. Cuando se juntan tres cosas que amas, el fútbol, la medicina y el Real Oviedo, es aún más especial. No pudo lograr el ascenso en el verde a Primera porque no tocaba, pero poder conseguirlo ahora es una ambición y algo que vamos a conseguir. Eso creo”.

Vítores de la gente.

“El Real Oviedo es más que fútbol porque seguro que el 50% de los que me aclamaban no me han visto jugar. Habrán visto videos o se lo habrán contando. Resume el oviedismo, orgullo, valor y garra, de generación en generación”.

Unidad.

“Estar juntos es la clave. Que el club, Pachuca, los jugadores, afición, prensa… Todos unidos y eso suma, está todo muy apretado y cualquier soplo de aire puede hacer que el balón entre”.