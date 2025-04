Paunovic revela su clave particular para soñar con el Oviedo: "Es importante marcar más de un gol"

Veljko Paunovic sumó una nueva victoria a los mandos del Real Oviedo, esta vez, ante el Racing de Ferrol en el Tartiere. Sobre el partido de los azules habló en la sala de prensa del feudo carbayón.

El partido. "Creo que es importante sumar. En el poco tiempo que llevamos aquí, el Oviedo ha reaccionado y se nota en la actitud. Estoy contento, no satisfecho. Contento porque el equipo está respondiendo bien a los estímulos que aportamos desde el cuerpo técnico. Los resultados se están dando, pero todavía no hemos hecho nada. No quiero ser aguafiestas, pero quiero contener la euforia. Quedan siete finales. A estas alturas de la temporada se va viendo la fatiga. Hay que enfocarse en el siguiente partido. La afición fue fantástica y clave. A veces todos queremos ganar ya, pero en el fútbol se juegan 90 minutos y hay que contener las emociones. El equipo lo llevó bien y el público lo respetó. Otra de las claves era marcar más de un gol".

La presencia de Sebas en el once. "Con Moyano buscamos que sepa que contamos con él y que tiene nuestra confianza. Le daremos oportunidades de jugar. Lo está haciendo bien, tanto él, como todo el equipo. Estamos en la búsqueda de una mejora continua".

El plan de partido. "Buscábamos más control del juego y preparación de las jugadas. En la primera parte no marcamos, pero tuvimos varias llegadas. Se demostró que con paciencia, y sin tener pérdidas y transiciones, hemos creado unas situaciones que hemos aprovechado en el segundo tiempo. Hubo un tramo después del primer gol en el que entiendo que el partido cambie, pero teníamos que recuperar el control y cedimos un poco de tiempo innecesariamente. Los cambios aportaron mucho y se notó".

Los goleadores. "Me alegro mucho por todos los que han marcado, por Fede y sus lesiones. Él añoraba ese gol. La victoria es un refuerzo tremendo para todos y es una confirmación de que el equipo va en serio y esto nos ayuda mucho a fomentar la confianza y el trabajo. Hoy noté el espíritu del equipo más fuerte. Ahora sabemos que llegan partidos muy duros y hay que estar preparado".

Siete puntos de los nueve posibles. "Desde que hemos llegado hemos recortado la distancia con los equipos de arriba. Es importante recortar, porque con alguno de ellos nos enfrentaremos directamente. Hay que seguir esa línea de trabajo".

Lo de Lucas. "Parece que es una lesión muscular. Puede ser un desgarro. En la primera impresión se ve que parece una lesión de isquios, pero no sabemos el alcance. Esperemos que no sea para mucho tiempo".

El rol de Cardero. "Está dando una impresión fantástica. Con la calidad que tiene, humildad, dedicación al fútbol y estilo de vida de un futbolista... Es un diez en todos los aspectos. A veces nos precipitamos con gente que crees que merece la oportunidad y a lo mejor te anticipas, pero tenía ganas de verlo en un partido. Nos aportó muchísimo, pero como todos los que entraron, como Pomares".

Invitación al Tartiere. "Quiero agradecer al público y quiero invitarlos a venir mañana a ver al Vetusta y luego al femenino. Es importante que la unión siga creciendo y desde el primer equipo les deseamos mucha suerte".