El Oviedo se lleva el derbi femenino y se afianza como líder de Segunda Federación (1-0)

El Oviedo Femenino se tomó la revancha y se llevó sin mayores complicaciones un derbi asturiano que le permite afianzarse en lo más alto de la clasificación en Segunda Federación, a falta de tres jornadas para el cierre del curso. De acabar así, las jugadoras de Andrea Suárez lograrían el codiciado ascenso a la categoría de plata del fútbol femenino español, un objetivo por el que el Grupo Pachuca lleva peleando desde su llegada a la capital asturiana.

La grada de San Claudio se llenó para disfrutar del choque. Entre los asistentes destacaron Sibo, jugador del primer equipo; Veljko Paunovic, entrenador azul; Agustín Lleida, director general carbayón; María Suárez, directora del femenino; y Martín Peláez, presidente de la entidad.

Real Oviedo 1-0 Sporting Real Oviedo: Saray; Gema Ginés, Marta, Marina, Sheila Garrido; Laura Aguado, Andrea Sordo, Sheila Elorza, Laurina; Vera Rico (Anina, min. 72) y Helena (Carlota Sánchez, min. 63). Sporting: Sirgo; Yaiza, Rosa, Barreda, Mariuca (Paola, min. 88); Natalia, Ainhoa, Testa (Valle, min. 63), Ari; Daniela y Granda. Goles: 1-0, min. 57: Sheila Garrido. Árbitra: Ovies García (comité asturiano). San Claudio: Lleno.

Desde el inicio, el conjunto ovetense dominó por completo, con constantes llegadas a la portería defendida por Sirgo. En el minuto 6, Sheila Garrido tuvo la primera ocasión clara tras un pase de Andrea Sordo. Un minuto después, fue Laurina quien, de cabeza, puso en apuros a la guardameta rojiblanca a centro de Vera Rico. Ese fue el guion de los primeros veinte minutos: un Sporting que parecía completamente fuera del partido.

Sin embargo, las rojiblancas reaccionaron y el encuentro se equilibró. El juego se trasladó entonces al centro del campo, aunque poco tardaron las de Andrea Suárez en retomar el control y volver a poner en serios aprietos la meta del Sporting, sin duda la mejor del choque por parte del conjunto gijonés. De hecho, el Oviedo pudo haberse marchado al descanso con tres o cuatro goles en el marcador, pero Sirgo lo evitó. En el minuto 30, la portera se inventó una parada espectacular ante un disparo de Vera Rico, cuando toda la grada del José Ramón Suárez Fernández —que no dejó de animar ni un solo minuto— ya cantaba el gol.

El panorama no cambió tras el paso por vestuarios. El Oviedo volvió al césped de San Claudio con el mismo dominio del balón y siguió haciendo la vida imposible a la portera visitante. En la otra portería, la de Saray, apenas hubo noticias. Las azules no cesaron en su empeño por llevarse el derbi y, en el minuto 57, un error en el repliegue defensivo del Sporting acabó con un pase atrás que interceptó Sheila Garrido, quien anotó a placer. Sirgo, esta vez, no pudo hacer nada. 1-0.

Lejos de replegarse, el Oviedo buscó el 2-0 en todo momento. Sin embargo, el Sporting no bajó los brazos e intentó hasta el final rescatar al menos un punto. Natalia dispuso de una ocasión muy clara que obligó a Saray a estirarse para salvar la victoria carbayona. Y poco más. Los tres puntos se quedaron en Oviedo, y con ellos, la esperanza de un ascenso que está a tan solo tres partidos de poder hacerse realidad. Pero no hay tiempo para celebraciones. Europa y Athletic B siguen pugnando fuerte.