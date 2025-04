Moyano, un asistente inesperado para el Oviedo: el extremo tiene la oportunidad de seguir sumando pases de gol, el que más ha dado del equipo

La llegada de Veljko Paunovic al Oviedo ha transformado por completo la dinámica del vestuario azul. El técnico serbio estudia al detalle a cada rival y, en función de lo que exige cada partido, elabora un once a medida. No hay titulares fijos. Todo depende del plan.

Hace apenas unas semanas, y tras unas molestias musculares de Ilyas Chaira, Paunovic decidió darle una oportunidad a Paulino de la Fuente, que hasta entonces solo había sido titular en tres partidos. Lo colocó en la banda izquierda, pese a que el cántabro acostumbraba a jugar por la derecha. Sin embargo, unas molestias en el sóleo interrumpieron su progresión y, a la espera de nuevas pruebas médicas, Paulino sigue apartado del grupo.

Fue entonces cuando Paunovic volvió a sorprender. Apostó por Moyano para ocupar ese costado izquierdo, en un sistema con un solo extremo —el propio Moyano— y dejando en el banquillo a Hassan. La decisión, aunque pudiese parecer aparentemente arriesgada, dio buen resultado. Sebas sumó una asistencia más a los cinco pases de gol que ha dado, el último el sábado ante el Racing de Ferrol (3-0). Con ella, el andaluz ya es, con solo once partidos como titular y 1.093 minutos jugados –apenas un tercio de los posibles–, el máximo asistente del equipo, con cinco.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil y queríamos sacar los tres puntos con nuestra gente", valoraba Moyano tras el encuentro. "Hicimos un buen partido y cuando abrimos la lata, cerramos con el 3-0, que creo que fue justo", señalaba un jugador que este año no está teniendo las oportunidades de las que gozó la pasada campaña. "Hay que estar preparado para cuando toque. Agradezco al míster porque me ha estado ayudando. Estoy para aportar desde el rol que sea", explicaba el futbolista, satisfecho con su rendimiento. "Me está tocando ayudar con pases de gol y espero poder seguir haciéndolo", añadía, aliviado por sumar ya cinco asistencias, una cifra que lo sitúa en lo más alto del equipo. Consciente de que el tramo decisivo de la temporada ya está en marcha, Moyano transmite confianza y serenidad: "Me encuentro bien y con ganas de afrontar esta recta final para cumplir el objetivo. Hay que estar tranquilos y jugar sueltos, porque así hacemos mejor fútbol. Estamos a disposición del equipo", dijo Moyano, quien, si Chaira no regresa esta semana, podría tener una nueva oportunidad de seguir sumando minutos. Aunque todo depende de la decisión de Paunovic, claro.

