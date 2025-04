Viñas abre la lata: "Quiero ayudar al equipo, y si es con goles, mejor"

Fede Viñas, tras un largo periodo de viacrucis particular, con lesiones de larga duración, anotó el pasado fin de semana ante el Racing de Ferrol su primer gol vestido de azul. Sobre ello habló en El Requexón.

Su primer gol de azul. "La acción fue la típica de Hassan, encarando por la banda y centrando con la derecha. La peinó el defensor y me quedó de rebote. Le pude pegar y cuando entró en la red fueron muchos sentimientos encontrados, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Los días de sufrimiento y de trabajo. Ojalá lleguen más goles con esta camiseta. Los goles se los suelo dedicar a mi esposa y a mi hijo, pero nada, se me ocurrió en el momento ir a celebrarlo con los doctores, porque desde que vine me han animado siempre. Tarde o temprano iba a caer el gol. Hablo mucho con Diego (Cervero), fue delantero y entiende los momentos, hay que tener paciencia y el gol llegó. Los compañeros me dijeron que me lo merecía. Saben reconocer el esfuerzo y el trabajo. Fueron muchas felicitaciones y luego vi los vídeos y me emocionó bastante ver cómo lo celebramos juntos. Me siento querido y muy bien en Oviedo, estoy muy agradecido".

La reacción de su país. "Se movieron las redes sociales por Uruguay, está claro. Era mucho tiempo sin marcar y también es importante hacerlo para no perder el foco, tengo el sueño de seguir representando a mi país y este gol me da mucha confianza. Ojalá sea haya abierto la lata y ahora lleguen todos los goles y me haya liberado. Quiero ayudar al equipo, es para lo que me trajeron aquí. Si llegan los goles, bienvenido sean. Todos luchamos por un objetivo muy grande".

Estado personal. "Me encuentro muy bien en lo físico, en mi mejor momento desde que llegué a Oviedo. Tengo a Alemão y a Paraschiv, así que espero mi momento. Queremos jugar, pero Ale lo está haciendo muy bien. Cuando jugamos toca ayudar al equipo y darle oxígeno a los nuestros".

El duelo ante el Córdoba. "Encaramos lo del domingo ante el Córdoba con mucho ánimo. Quedan partidos muy complicados y la tabla va a estar apretada hasta el final. Estamos enfocados en el día a día, lo pensamos de verdad. Depende de nosotros y luego veremos para qué estamos. El equipo está de otra manera, con otro ánimo. Estamos encontrando la línea que quiere el entrenador y vamos a por los tres puntos a Córdoba".