Cazorla reacciona en El Requexón al pase del Arsenal en Champions contra el Real Madrid: "¡Vaya mal que lo tiramos!"

El Real Madrid se quedó fuera de la Champions tars no ser capaz de remontar la eliminatoria ante el Arsenal (1-2). La magia del Bernabéu, el peso de la camiseta, el poder del escudo… El madridismo se había aferrado a los intangibles para buscar una remontada de complicada justificación futbolística. El Real Madrid de las once derrotas y los 61 goles en contra se encomendaba a la mística para obviar su falta de consistencia. Decía Machado que “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Y esa verdad decía que este Madrid, vigente campeón de Champions con el añadido de Mbappé, no funciona como equipo. La irrupción del Kyian ha desequilibrado el ecosistema armado el año anterior por Ancelotti. Egos, celos, desplantes… Un equipo sin alma que corre poco y mal ha terminado agotando el crédito de Carletto, quien perdió su ascendencia sobre un vestuario harto de su paternalismo con el caprichoso Vinicius y el indolente Mbappé. Esta vuelta ante el Arsenal ha sido el mejor resumen de esta temporada opaca. No hubo un gramo de magia ni se atisbó un solo indicio de remontada. Y este triste adiós de la Champions supone además el epílogo para Ancelotti. Una vulgar despedida inmerecida para un periodo majestuoso.

Sobre el partido habló ayer con sus compañeros Santi Cazorla, jugador del Real Oviedo y ex del Arsenal. El Mago entró en el césped del complejo deportivo azul y se puso, antes de comenzar los ejercicios, a comentar el choque con el resto de jugadores. "¡Vaya mal que tiramos el penalti!", dijo el llanerense, al que le temblaron las piernas con el penalti que pitaron a favor del Madrid, posteriormente anulado y con el gol de Vinicius.