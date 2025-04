El Oviedo de Paunovic, un goleador tardío: todos los tantos azules llegan en la segunda parte

Hay equipos que golpean primero. Que salen al campo con el cuchillo entre los dientes, ansiosos por marcar el territorio desde el primer momento. Y luego está este Oviedo de Veljko Paunovic, un equipo que no se lanza a la yugular, pero que tiene algo aún más inquietante: la calma. Como si supiera que el tiempo siempre le va a dar la razón. Que los partidos se vencen con pulso firme y mirada fría, especialmente un estadio que aprieta tanto como el Tartiere.

Desde que el técnico serbio tomó las riendas del conjunto de El Requexón, el equipo azul ha hecho del segundo acto su territorio natural. No es una metáfora: los ocho goles que se han visto en sus tres partidos como entrenador –seis a favor, dos en contra– han llegado tras el descanso.

El Oviedo se ha acostumbrado a vivir en el filo. En Málaga, con la grada ya pensando en el empate, Colombatto encontró el primer resquicio en el minuto 74. El empate de Dioni en el 85 encendió las alarmas, pero el destino se encargó de inclinar la balanza con un gol en propia puerta que selló el 2-1 definitivo en el último suspiro. Una semana más tarde, en Ipurúa, se repitió el guion. Gol de Alemão al poco de reanudarse el encuentro, y empate local en el 96, esta vez con el portero del Eibar rematando como un delantero centro. Y frente al Racing de Ferrol el pasado fin de semana, en casa, se vio la versión más ambiciosa del Oviedo. Dominó de inicio y generó peligro. Pero el marcador no se movió hasta que el reloj empezó a correr cuesta abajo. Colombatto –jugador al que la llegada de Paunovic le ha sentado a las mil maravillas– volvió a abrir el camino tras el descanso, y cuando el partido pedía a gritos una sentencia, llegaron los goles de Nacho Vidal y Fede Viñas.

Este equipo no se descompone con el paso del tiempo. Al contrario: madura. En el global de la temporada, es el cuarto mejor conjunto de Segunda División a partir del minuto 45. Si el fútbol solo durase una parte, en cambio, estaría coqueteando con la zona baja. Pero no es casualidad. Paunovic ha insistido en entrenamientos con una carga física alta y ejercicios diseñados para mantener la intensidad hasta el pitido final. Pero también hay algo en lo que el serbio hace especial hincapié. A Veljko le gusta que sus jugadores, tras cometer un error, no se den por vencidos, entiendan lo que han hecho mal, y vuelvan a intentarlo.

