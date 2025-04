El Vetusta sigue sumando: Paunovic deja clara su apuesta por la cantera

Desde la llegada de Paunovic al banquillo azul, una de las cosas más llamativas en los entrenamientos del Oviedo en El Requexón es la gran presencia de jugadores del Vetusta que suben a ejercitarse con el primer equipo. Ese número ha aumentado notablemente, además, desde que el filial logró el pasado fin de semana el ascenso a Segunda Federación. Ayer mismo jugó el Vetusta, pero muchos de los protagonistas de ese ascenso ya se entrenan de forma habitual a las órdenes del técnico serbio. Incluso algún juvenil ha entrado ya en la dinámica del primer equipo.

El propio Paunovic lo dejó claro desde el primer día: no mira el DNI. "En todos los lugares en los que he trabajado he visto a la cantera como un gran recurso. Nunca he mirado el DNI. Me encanta el talento joven y me encanta dar oportunidades cuando están preparados", afirmó el entrenador. Además, se nota que a Veljko le gusta tirar de jugadores de la casa. Desde su llegada, sentó a los dos laterales izquierdos que venían jugando, Pomares y Rahim, para hacerle hueco a Lucas Ahijado, canterano que apenas había tenido protagonismo esta temporada. Y lo colocó en la izquierda, a pesar de que su posición natural es el lateral derecho. También le dio una oportunidad a Álex Cardero, futbolista muy de su gusto, que tuvo un papel destacado en el duelo ante el Racing de Ferrol, dando otro aire a la línea ofensiva tras su entrada.

"Hay veces que tendemos a tener prisas con los más jóvenes y no debería ser así, porque los jugadores tienen que madurar antes de soltarlos a los leones. Sin embargo, tenía muchas ganas de ver a Cardero y no ha decepcionado. Me gusta mucho como futbolista y es un trabajador de diez. Sabe lo que hay que hacer para llevar un buen estilo de vida y ha revolucionado el partido", aseguró Paunovic en rueda de prensa, dejando clara su filosofía: lo de casa, con cariño y buenos consejos, funciona y debe ser aprovechado.

Hay días en los que Paunovic ha incluido en sus sesiones hasta ocho jugadores de la cantera. Ayer, sin ir más lejos, fueron siete los futbolistas de las categorías inferiores que entrenaron con el primer equipo: los porteros Miguel Narváez y Mateo Vallina (juvenil); los defensas Omar Falah, Marco Esteban y Eze; y los centrocampistas Valdera y Yaya Yakubu, también del juvenil. Y no suben para figurar. Los jóvenes están plenamente integrados en los ejercicios, sin distinciones respecto al resto del grupo. En cada jugada hay varios futbolistas del filial, y no entrenan ni hacen rondos por separado: todos son una piña. Además, Omar Falah, lateral izquierdo del filial, podría llegar a tener minutos en los próximos duelos del Oviedo tras la lesión de Lucas Ahijado.

Son buenas noticias para una cantera que acaba de dar el salto a una categoría nacional y que, desde la llegada del Grupo Pachuca al Real Oviedo, aspira a convertirse en un referente a nivel regional. Que del Vetusta salga talento siempre será una buena noticia.

Seoane regresa y Chaira sigue recuperándose.

Jaime Seoane, ausente anteayer por motivos familiares, ya se entrenó ayer sobre el césped de El Requexón con total normalidad. Además, De la Hoz, que no entró en la convocatoria para enfrentarse al Racing de Ferrol en el Tartiere (3-0), parece que llega a tiempo para medirse al Córdoba en El Arcángel (domingo, 16.15 horas). Por otro lado, Ilyas Chaira sigue entrenando por separado con el readaptador físico, pero su presencia en la ciudad andaluza parece complicada.

