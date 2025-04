El Oviedo busca afianzar el sueño: los azules viajan a Córdoba sin Chaira, pero con la intención de sumar otros tres puntos

El Oviedo de Veljko Paunovic aspira a todo. Son siete los puntos que ha sumado el serbio desde su llegada al banquillo azul. Solo se ha dejado dos por el camino. Esta tarde, los azules lucharán porque sean diez puntos, aunque no lo tendrán nada fácil. Los carbayones se miden al Córdoba del exoviedista Iván Ania, un equipo recién ascendido a la categoría y que está cuajando un gran año, peleando por una plaza dentro del play-off.

El Oviedo completó ayer en el Tartiere su último entrenamiento antes de volar hacia Córdoba. Paunovic hizo pública la lista de convocados tras la práctica y entre los citados no se encuentra Ilyas Chaira, todavía en proceso de recuperación de unas molestias musculares que le mantienen al margen del grupo. Aunque el extremo marroquí avanza en su puesta a punto sobre el terreno de juego, todavía no se encuentra en plenas condiciones, por lo que el cuerpo técnico ha decidido que, de momento, no viaje.

De este modo, Chaira engrosa una nómina de bajas en la que también figuran Álvaro Lemos —quien no volverá a jugar esta temporada—, Lucas Ahijado y Quentin Braat, ambos con previsión de reaparecer en el tramo final del campeonato. Por su parte, César de la Hoz, ausente en la pasada jornada frente al Racing de Ferrol, sí que estará en Córdoba.

Además, Costas vuelve a la convocatoria y Luengo, que anteayer no entrenó junto a sus compañeros por unas molestias, ayer ya lo hizo sin ningún tipo de problema. Por otro lado, otra de las buenas noticias en la expedición es que Paunovic ha vuelto a contar con un gran número de jugadores del Vetusta, algo que le gusta mucho. "Nuestra afición tiene que estar muy contenta porque se ha hecho un gran trabajo con la captación del talento joven. Estamos muy contentos con los chicos que suben a apoyarnos. Dan competencia dentro del equipo y en cualquier momento, si vemos que alguien está preparado para dar el salto, lo vamos a hacer. Hay muchos chicos que me han encantado. Se les ve la capacidad de entender lo que se necesita de ellos", dijo ayer Veljko antes de convocar a Marco Esteban, Narváez, Eze y Omar Falah.

No se descarta que este último, tras la lesión de Lemos, vaya a tener algún minuto de rodaje. Paunovic cuenta con dos laterales izquierdos (Pomares y Rahim), pero prefirió jugar con Lucas, jugador que no había tenido casi minutos esta temporada, y que siempre se ha desempeñado por la derecha.

