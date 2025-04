Veljko Paunovic lo tiene claro tras el empate: "Matemáticamente todavía es posible pelear por el ascenso directo"

El Oviedo logra rescatar un punto en El Arcángel ante el Córdoba de Iván Ania. Paunovic analizó el choque tras el partido.

Un resumen del choque. "Creo que esperábamos un partido difícil en este campo, con un rival fuerte y arropado por su afición. En la primera parte encontramos un buen equilibrio entre ataque y defensa, tuvimos nuestras opciones. Se hizo un gran esfuerzo durante esos primeros 45 minutos. En la segunda mitad, el trabajo fue más defensivo y físico, y fue excelente. Hubo compromiso para no encajar gol y ganar los duelos. Nos faltó encontrar el momento para tener más posesión, llegar con más criterio y menos verticalidad. Necesitamos más juego combinativo. Cuando no logras que el partido te salga como esperas, hay que hacer lo que hicimos: cerrarnos bien y defender el área. Ellos generaron muy buenas ocasiones, y Aarón estuvo excepcional, al igual que la defensa. Este partido nos ayuda a seguir forjando el espíritu competitivo que tenemos, con la ilusión del objetivo que perseguimos".

El rival. "Teníamos que estar preparados para todos los escenarios. Tuvimos opciones a la contra, aunque nos faltó ese último pase. Me quedo con el espíritu del equipo y el esfuerzo defensivo y físico, que fue excepcional. Este es uno de los rivales más duros físicamente, según los datos que manejamos, y en ese aspecto supimos igualarlos. Este partido debe servirnos como ejemplo: en esta fase de la temporada, hay que saber sufrir".

La entrada en el once de Viñas. "Dadas las circunstancias y el momento de la temporada, valoramos el desgaste que venía acumulando Alemão y el trabajo que está haciendo Viñas, y eso inclinó la decisión. Al final optamos por un 4-4-2 con Paraschiv. No conseguimos sorprenderlos, pero dentro del plantel hay mucha gente con total disponibilidad, y quiero tener opciones, quiero darles utilidad. La elección de arrancar hoy con Fede responde a todo esto: una combinación de ideas pensando también en lo que podría pasar en la segunda parte".

Sumar de uno. "Este punto significa que sumamos. No era nuestro objetivo, porque queremos ganar siempre, sumar de tres en tres, pero al final es importante no haber encajado. No fue un empate de partido abierto, sino uno más cerrado y de mucho rendimiento. No me gustan los empates, pero tampoco me gusta perder".

Mirar al ascenso directo. "Siempre miro hacia arriba. Matemáticamente todavía es posible pelear por el ascenso directo. Desde nuestra llegada, dividimos la temporada en fases, y en los tres primeros partidos conseguimos los objetivos. Contra el Eibar se nos escaparon dos puntos. A día de hoy estamos en una buena posición: tenemos confianza y espíritu competitivo. El único punto a mejorar es recuperar a los jugadores que están lesionados. Es un contratiempo, pero ya sabíamos que podía pasar. De cara a los partidos que vienen, el equipo está creciendo. Hemos recuperado la confianza, y ahora toca seguir ejecutando".

El estado de Pomares. "Tenía una sobrecarga y decidimos esperar al descanso. Por esa banda nos estaban generando peligro precisamente por ese problema físico, así que optamos por el cambio para evitar que la lesión fuera a más. El diagnóstico inicial es una sobrecarga fuerte, pero hay que esperar a las pruebas médicas".