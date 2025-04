Así dejó el Real Oviedo su vestuario de El Arcángel tras el empate en Córdoba: “Esto no es lo habitual”

Unas pequeñas bandejas de sushi apiladas en uno de los bancos, el cubo de la basura a rebosar y el resto del vestuario, limpio como una patena. Así dejó el Real Oviedo ayer el vestuario visitante de El Arcángel tras el trabajado empate sin goles que tuvo a Aarón Escandell como héroe azul.

Una imagen, la del vestuario impoluto, que no es tan normal en Segunda División. “Esto no es lo habitual, la mayoría de equipos no lo dejan tan limpio”, decía ayer a LA NUEVA ESPAÑA uno de los trabajadores del club blanquiverde.

Se da la curiosidad de que esta misma temporada también el Sporting dejó su vestuario en perfecto estado tras el choque en El Arcángel, de ahí que algún trabajador del Córdoba indicara ayer que “los asturianos han sido los más cívicos en este sentido”.

El Oviedo abandonó el estadio tras su paso por las duchas e hizo noche en tierras andaluzas. Hoy regresa a Asturias en avión desde Málaga, en vuelo directo. Paunovic solo le ha dado a sus futbolistas el día de hoy de descanso para regresar mañana a los entrenamientos en El Requexón a partir de las 10.30 horas. Todos los entrenamientos de la semana tendrán lugar en la ciudad deportiva salvo el del viernes, que se traslada al Carlos Tartiere, escenario del partidazo del sábado, 16.15 horas, entre los azules y el líder, el Levante de Julián Calero.