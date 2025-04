"Di Stéfano me marcó uno de sus últimos goles, en Oviedo y jugando con el Español"

Ocho años después de que fuese fundado el Real Oviedo, a cerca de 1.000 kilómetros de distancia, nacía Juan Mesa Gil (6 de julio de 1934). Con 30 años recaló en el club azul como jugador y desde entonces ha seguido vinculado a él, realizando todo tipo de funciones. Segundo entrenador, gerente y presidente (durante dieciocho meses, de 2005 a 2007) fueron algunas de ellas. Sigue ligado al Real Oviedo a través del Museo.

La infancia. "Nací en Algeciras, provincia de Cádiz. La Guerra civil estaba a punto de empezar. Estudié el Bachiller, el último de los que constaban de seis años, en los que se estudiaba griego, latín, inglés y francés. Después había una reválida, que era la que te daba el acceso a la Universidad. A partir del año siguiente ya eran cuatro años y después se cursaban otros dos para incorporarse a la Universidad".

Maestro. "Terminé los seis años de estudios y después estuve dos años de maestro en las Escuelas Salesianas de Algeciras. Cuando iba a cumplir los 20 años me llamaron para el Servicio Militar. Estuve dos años en la Marina, aunque no me subí en un barco, porque era ayudante del maestro en el cuartel de instrucción de marinería de San Fernando. Permanecí allí quince meses".

Vuelta a Algeciras. "Salió una plaza en Algeciras y la solicité. Me la concedieron porque tenía los méritos suficientes. Había sido campeón de salto de altura, salto de longitud y de baloncesto".

El fútbol. "Cuando llegué allí, el Algeciras Club de Fútbol vino a por mí inmediatamente. También se interesó la Balompédica Linense, que jugaba a solo 20 kilómetros. Seguía haciendo el Servicio Militar y jugaba al fútbol, siempre de portero. El Algeciras había ascendido a Segunda División y me incorporé al equipo".

Hermanos. "Mi padre era militar. Cuando terminó la Guerra Civil, donde fue comandante en el Ejército regular, pierde la categoría y está seis meses preso. Vuelve otra vez a Algeciras con nosotros y se dedica a la administración de empresas. Éramos cuatro hermanos en aquella época y después vinieron dos más, todos varones. Tres de mis hermanos hicieron el Servicio Militar en la Marina y otros tres, en el Ejército de Tierra".

La plaza de abastos. "Tuve una buena infancia, pero, claro, de posguerra. Mi familia en aquella época estaba muy bien. Tenían varios puestos en la plaza de abastos. Mi abuelo era el encargado de ir a comprar las gallinas, los pavos… para dárselos a los diferentes puestos que había en la plaza".

La situación de los jugadores. "Cuando vuelvo a Algeciras para acabar el Servicio Militar empiezo a analizar todos los problemas que podemos tener los jugadores. Porque la ficha que teníamos era de amateur compensado, es decir, eras aficionado, pero tenías una compensación por pérdida de horario. Al no pagarme el club las cantidades que habían pactado conmigo, hago uso del derecho que me concede para poder marcharme al equipo que crea conveniente".

A Primera División. "Se interesa por mí el Granada, que había ascendido a Primera División. Tenía 22 años. Ficho por el Granada y digo: ‘Me caso’. Mi novia, Aurora García Basteiro, era hija de un celador del puerto, los que controlaban la pesca en Algeciras. Entonces todos los barcos de pesca de la zona estaban concentrados allí. Algeciras y Vigo eran los mayores puertos pesqueros de España en aquel momento".

Subcampeón de la Copa. "Nos casamos y nos fuimos a Granada, donde nació el primer hijo de los tres que tuvimos. Estuve tres años en Primera División con el Granada. Y fuimos subcampeones de la Copa de España contra el Barcelona, que nos ganó 4-1. Yo estaba de suplente. En el Barcelona estaban todas las estrellas. Llegó de entrenador Argila, que venía desde el Oviedo. Y traía a dos porteros".

Cesión. "Entonces me ceden al Jaén, que estaba en Segunda División. Y ahí no se pagaba a nadie. Afortunadamente, la ficha la cobraba por el Granada. Y el sueldo por el Jaén. Pero los jugadores lo pasamos mal".

Vuelta al Granada. "Cuando termina la temporada desciende el Granada y vuelvo. Allí estoy otras tres temporadas. En la última de ellas allí no se pagaba nada a nadie. Tenía dos compañeros, Arsenio Iglesias y Vicente López Barberá, "Manolet", que ficharon por el Oviedo. Uno de ellos había llegado antes de terminar la temporada con el objetivo de la salvación, porque el Oviedo jugó la promoción contra el Hércules. Y afortunadamente continuaba en Primera. El entrenador está buscando un portero para el Oviedo y los dos me recomiendan. Me llama el futuro alcalde de Oviedo y directivo del equipo, Luis Riera Posada, diciéndome que Arsenio y "Manolet" habían hablado muy bien de mí y que el entrenador estaba de acuerdo con que viniera para acá. Llegué aquí en agosto de 1964, con 30 años.

La llegada a Oviedo. "El recibimiento fue muy bueno. Empezó a entrenarme Eduardo Herrera Bueno, "Herrerita". Un día le pregunta el entrenador, Quique, por mí y le dice: ‘Es un buen portero, porque no tiene miedo’. Aurora y yo traíamos dos hijos y la tercera estaba en camino. Vinimos toda la familia, con la madre de mi esposa, que a los tres meses falleció".

Una eliminatoria interminable en la Copa. "El 19 de marzo de 1968, en Vallecas jugamos el desempate contra el Recreativo de Huelva. Hubo cinco prórrogas, con un total de sesenta minutos, y perdimos por un córner, por nueve a ocho. Ante la igualdad se decidió que el equipo que tuviese más saques de esquina ganase. Primero habíamos jugado en Oviedo, después en Huelva y el tercer encuentro fue en Vallecas".

Lesión. "Termino la primera temporada en el Oviedo. Descendemos de categoría, a Segunda División. Me preseleccionaron para el equipo nacional, pero en el primer partido de Liga me lesiono y juego así seis encuentros".

Jugadores a los que se enfrentó. "Fue la época de Cruyff, de Di Stéfano… Uno de los últimos goles de Di Stéfano me lo marco a mí aquí. Estaba entonces con el Español y dejó de jugar en la temporada siguiente. Ganamos 3-1. Di Stéfano era un futbolista sensacional, igual que después Cruyff también fue un jugador impresionante".

Otras tareas. "Cuando me recupero ya no era lo mismo que al principio. Me renuevan para el año siguiente. En 1969, con 35 años, el presidente, Enrique Rubio Sañudo, me dijo que, ya que sabía tanto de reglamentos, porque me los había estudiado, que por qué no me quedaba como tercer portero, además de segundo entrenador y ejerciendo labores de secretaría. Estuve durante dos años entrenando a los juveniles y además era profesor de Educación Física en el Seminario".

Más cargos en el Oviedo. Además fui gerente y presidente del club. Fui miembro de la Federación Española del Fútbol y tengo la titulación de entrenador nacional".

Ovetense nacido en Cádiz. "Soy ovetense. Viví mis primeros 30 años fuera (en Algeciras) y 60 aquí. Llevo en Oviedo desde los 30 años".

El Oviedo. "En el Real Oviedo hice prácticamente de todo. Incluso fui director de instalaciones de la Federación Española de Fútbol durante el Mundial 82".

Nacimiento de la Liga de Fútbol Profesional. "Hubo una huelga de jugadores, en la que los futbolistas reivindicaban lo que todo trabajador tiene que tener, Seguridad Social y demás. Al final se llegó a un acuerdo, aunque en el primer partido de la huelga jugaron los aficionados. Saltó al campo el Vetusta en lugar del Real Oviedo en Huelva. Se forma, en 1984, la Liga de Fútbol Profesional y para la construcción de los reglamentos se formó una comisión en la cual estaba yo. Había representación del Madrid, el Barcelona, el Granada y el Oviedo. Y se empezaron a elaborar las reglamentaciones".

Cinco penaltis en un partido. "Cuando llegaban los sorteos, en fases de ascenso y demás, había unos problemas terribles para los enfrentamientos, que no fuesen del mismo grupo, e hice unas tablas para que pudiese hacerse a través de cuatro bolas. En una ocasión tenía que ir a la Federación Española de Fútbol para hacer uno de esos sorteos. Juega el Oviedo contra el Valladolid en Oviedo y en el descanso va ganando en el Tartiere el Oviedo 2-1. Tenía alquilado un taxi para que me llevase al aeropuerto y cuando llego me dicen que iban 2-6 y dijo ‘serán 6-2’. ‘No. Son 2-6’, me contestan. Perdió el Oviedo 3-8. El árbitro era Japón Sevilla y había pitado cinco penaltis. Y yo tuve que ir a hacer el sorteo".

Presidencia. "Fui presidente del Oviedo durante 18 meses (de agosto de 2005 a enero de 2007). Tuve que hacer una reducción de capital de un 54,4% y después una ampliación para tener tesorería. Cuando arreglé todo, convoqué elecciones".

Recopilar la historia del club. "Con 64 años (en 1998) me jubilo y paso a la vida inactiva. Entonces me dedico a hacer la historia del Real Oviedo. Cuando era todavía secretario general vinieron Jorge Valverde y Alberto Rendueles, que estaban haciendo la historia del Real Avilés y entonces pensé en hacer la historia del Oviedo".

Libro. "Lo edité una vez que estaba retirado. Recoge desde antes de la fundación del Real Oviedo, todos los antecedentes históricos que había, hasta el 30 de junio de 1940. En la temporada 1939-1940 hubo Liga, pero el Oviedo no intervino. Es el único equipo de España al que se le ha guardado el puesto porque el campo estaba hecho una llaceria. Estaba destrozado".

Continuar con la labor de compilación. "He seguido, pero no he publicado. En mi casa tengo la historia de Herrerita, de Vicente González-Villamil, de Juan Manuel, de Tensi, de Carlos… Tengo la historia recopilada, con todos los futbolistas que jugaron hasta hace pocos años. Por el equipo han pasado más de 900".

El Museo. "Un día me convocan a mí y otras personas para hacer un museo del Real Oviedo. Hubo tres reuniones. En la primera había unas 30 personas; en la segunda ocho y en la cuarta dos, que fuimos Mangas (José Ángel Muñiz Mangas) y yo. Y empezamos a trabajar y montamos con la ayuda de las peñas y otras personas el Museo del Real Oviedo".

Cambios de configuración en Primera y Segunda. "En 1987 se convocó una reunión en Madrid para hacer una reestructuración de las categorías. Era la temporada de los play-off, la de los 44 partidos. Estaban representados los 18 equipos de Primera División más el Valencia, que iba a ser campeón de 2.ª, y el Oviedo, que estaba en riesgo de descender. Allí llevé un disgusto y después una alegría. El Atlético de Madrid propuso rebajar la competición a 16 clubes y casi todos estaban de acuerdo. Al Valencia le daba igual porque iba a estar en Primera. Cuando me tocó hablar les dije que con 30 partidos en abril se terminaría la competición y había que pagar a los jugadores hasta junio. ‘¿Y qué solución le darías?’, me dijeron. Propuse 20 en Primera y en Segunda. De esa forma de Segunda no descendería ninguno y de Primera uno. El Madrid vio que el Castilla se salvaba y cambió de opinión. La votación cambió y se amplió a 20. Gracias a eso el Oviedo, que acabó cuarto por la cola, se salvó".

Cambios para el jugador en su época y la actual. "Nosotros teníamos una reglamentación que era muy suave y ahora es demasiado dura. Que te esté agarrando otro jugador media hora es una falta quiera o no quiera. Ahora está la polémica de los árbitros, por qué aquí dice que sí y allí dice otro que no. ¿Cómo es eso? Primero, tienen que tener una reunión todos y hablar sobre lo que hay que hacer".

El mejor momento del Oviedo. "Fue la primera época de Primera División, en la que estábamos entre los cuatro primeros de España. Fue desde la temporada 1933-1934 hasta la 1949-1950. Hubo un par de temporadas muy buenas, siempre con el mismo entrenador".

El último ascenso. "No pude ver el ascenso a Primera División de la etapa más reciente, en la temporada 1987-1988. Se habían convocado elecciones a la presidencia y me tuve que quedar por si se presentaban recursos. No pude ir a ver el partido en Mallorca. Fue toda la familia, pero yo no pude ir. Sí estuve en el recibimiento en Oviedo".

Jugadores del Oviedo que destaca. "A Herrerita no lo vi jugar ni a Lángara ni a Óscar, el portero, pero son futbolistas destacados en aquellas épocas. En el Oviedo jugué con Toni, Juan Manuel, José María y Marigil, que eran futbolistas extraordinarios. Y en Granada con Arsenio y Manolet, que también jugaron aquí.".

Momento más emocionante. "Entre los mejores momentos están los partidos de la Copa de la UEFA y su preparación. Lo malo es que solo jugamos una eliminatoria. Fue un éxito total. No hubo más partidos como los de la Copa de la UEFA. Hubo un lleno absoluto. Y allí el trato de la afición fue maravilloso. Al año siguiente vino de vacaciones mucha gente de Génova a Oviedo".

