El vestuario del Oviedo mantiene la ambición: "Aquí nadie da por perdido el ascenso directo"

Oier Luengo superó dos meses de ostracismo, "fue jodido, no te voy a mentir", hasta que el relevo en el banquillo y la baja de David Costas le ha devuelto al once. Ahora, el central vasco vuelve a sonreír. Y con él, el Oviedo. Porque Luengo ha vuelto a demostrar que una de sus mayores virtudes es que siempre está disponible cuando se le necesita. Zaguero con alma de apaguafuegos, en El Arcángel le tocó actuar en varias ocasiones en el filo. Las resolvió con eficacia todas ellas. Luengo reflexiona sobre su momento y el del equipo a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Córdoba.

El punto sumado.

"Sabíamos el tipo de partido que nos esperaba. Lo sabíamos desde que acabó el choque ante el Racing de Ferrol. Veníamos mentalizados. Son muy intensos, les gusta el ida y vuelta y sabíamos que nos exprimirían. Gracias en gran parte a Aarón logramos un punto y ahora hay que hacerlo bueno en casa ante el Levante".

Rival muy duro.

"No es sencillo enfrentarse a este Córdoba. Aunque sepas cómo juegan es difícil de controlar el juego. Pero dimos la cara y competimos. Y el punto es importante".

Objetivo liguero.

"Aquí nadie da por perdido el ascenso directo. Iremos a ganar todos los partidos. Y a seguir peleando por los dos primeros puestos".

¿Dónde miras en la tabla, al segundo o al séptimo?

"Yo es que ni miro la clasificación. Me fijo solo el siguiente partido, en el Levante. Ahora llegan tres rivales directos... El planteamiento es fácil: ganar, ganar y ganar. Pensamos en el Levante solo, luego ya nos centraremos en los siguientes. Tienen que ser tres puntos en casa".

Rendimiento personal.

"Esos dos meses sin jugar me hicieron ser más consciente de que lo que necesitaba aportar al equipo. Ahora estoy bien, feliz, con buenas sensaciones".

¿Lo pasó mal?

"Sí, es jodido, se pasa mal cuando no juegas. Es normal. Somos profesionales, pero queremos jugar. Además, yo me veía bien, con buenas sensaciones, y cuesta más asimilar una situación así. Pero un profesional tiene que estar al cien por ciento para cuando le toque aportar".

Más difícil la situación para un defensa.

"Sabemos que los porteros y la defensa somos los que menos rotamos. El entrenador elige quién juega y es complicado entrar. Pero hay que intentar abstraerte y estar siempre preparado para cuando te llegue el turno".

Qué ha aportado Paunovic al Oviedo.

"Ahora es todo mucho más analítico. Salimos con las ideas muy claras porque se analiza mucho en el video. Sabemos cómo es el rival. Ese cambio de dinámica nos ayuda para este final de temporada. Lo que más me ha sorprendido de Paunovic, del que no tenía muchas referencias, es la actitud que con la que vino, su dinamismo, sus ganas de ofrecernos sus ideas de una forma muy clara. Y, sobre todo, que tiene todo muy controlado y lo explica muy bien. Eso te da mucha tranquilidad".

Cambios a nivel defensivo.

"Es similar, hemos cambiado la forma de defender los córners, por ejemplo, pero en esencia la labor es muy parecida a la que hacíamos con Calleja".

Confianza del entrenador.

"Sí la noto. Lo agradezco, y debo dar el máximo para recompensar esa confianza. Y si no me toca jugar, a ayudar al equipo donde me toque".

