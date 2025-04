Paunovic, capitán general del oviedismo: "No debemos pensar en otra cosa que no sea cumplir la misión"

El Real Oviedo de Veljko Paunovic ganó uno de los partidos más importantes de la temporada. Se impuso al Levante en el Tartiere en un partido que acerca a los azules a la zona noble. Sobre ello habló en la sala de prensa tras el choque.

El resumen de la victoria. "Probablemente, fue nuestro mejor partido desde que estamos aquí. Hay una circunstancia muy importante, y es la manera en la que el equipo inició el partido, sin especulaciones fuimos hacia adelante. Eso proporcionó que la gente se enganchase desde el inicio. Fuimos el catalizador de un gran ambiente. En la primera parte tuvimos muchas secuencias de buen juego, pero en la segunda, cuando tuvimos que gestionar el partido por las lesiones, el público nos sostuvo y nos dieron alas. En cuanto a datos, hoy ha sido de los mejores partidos en lo físico. Es el partido más completo hasta ahora, pero creo que podemos mejorar".

Ganar la primera final. "Hemos pasado la primera ronda de los tres partidos duros. Son el desenlace. En los próximos dos partidos veremos si puedo dar una respuesta mejor".

La mejoría del equipo. "En todos los partidos que jugamos hasta ahora, el equipo ha ido mejorando y entendiendo lo que tiene que hacer sobre el terreno de juego. Es importante sumar y no me gusta hacer balances. Sí que se ven cosas como que en la defensa no hemos concedido. Estamos defendiendo bien al área y contener bien al rival. Quiero seguir en esa progresión".

El parte de bajas. "David Costas tiene calambres y hoy se vio. Hablé con él y me dijo que es algo que le pasa tras un tiempo parado, pero que estará bien. Calvo tuvo una conmoción y tendrá que ir al hospital. Tiene la visión mal y tenemos que asegurarnos de que todo está bien. Seoane tuvo un golpe en la primera parte y no pudo seguir. Hassan tiene calambres".

El partido de Rahim. "Lo vi muy bien, la verdad es que pudo hacer el partido de su vida con todas las llegadas que tuvo. Nos facilitó la rotación con Dani y Rahim. Hizo un fantástico trabajo, junto a sus compañeros. Podríamos haber convertido muchas más. No quiero pasarme de entusiasmo, pero buscamos la mejora. En esto que queda debemos estar clínicos en las dos áreas".

Las novedades en el once. "Excelentes. Todos cumplieron con las expectativas y con el plan de partido. Estamos contentos y ha sido lo que esperábamos. Ahora necesitamos recuperar a la gente, porque estamos mirando ya a la siguiente semana. Debemos mantenernos enfocados. Probablemente sigamos haciendo los cambios. Hay muchas fatigas. Hablé con Pomares y cree que esta semana se va a incorporar. Hablé con todos los jugadores y les dije que necesito que estén todos enchufados. Están todos tan bien que es difícil decirles que no juegan de inicio. Para cumplir la misión tenemos que estar todos sin guardarnos nada. No debemos pensar en otra cosa que no sea el objetivo".

El debut de Eze. "Me encantó la reacción que tuvo el público con él. Se ve que es querido por sus actuaciones con el Vetusta. Se trabajó en su confianza en las últimas semanas. Lo hemos probado además en el lateral derecho. Es un chico que asimila, trabaja, y tiene un corazón tremendo. Además, tiene cualidades que creo que este equipo las necesita".

Saber cerrar los partidos. "Asimilamos y aprendemos de nuestros errores. Así tiene que seguir, siempre buscando la mejora. Siempre podemos estar mejor, y enfocados en el siguiente reto. Para triunfar, se necesita saber adaptarse a los diferentes momentos del juego. Con esta actuación damos un buen ejemplo de que se puede mirar atrás, pero nunca quedarnos con lo que hemos hecho, siempre se puede mejorar".