El bisturí azul: El Oviedo de Paunovic se lanza a la conquista

El Oviedo firmó ayer su mejor partido de la temporada. No solo por la importancia del rival –un Levante que marca el ascenso directo y del que ahora ya solo le separan cuatro puntos–, sino por la forma en que consiguió la victoria. El 1-0 ante uno de los grandes de la categoría refuerza la candidatura azul en este tramo decisivo del curso.

Calvo, acompañado por Cervero. | MIKI LÓPEZ

El equipo de Paunovic fue valiente, dinámico y dominante. Jugó con criterio y ambición, mostrando una versión que invita a soñar. Dentro de una actuación coral sobresaliente, brilló con luz propia Rahim, el lateral sobre el que tantas dudas pesaban en las últimas semanas. Frente a los rumores sobre su posible suplencia, respondió con personalidad: fue un puñal por la banda izquierda durante los 90 minutos y, además, su centro preciso provocó el gol en propia puerta que decidió el partido. También merece una mención especial el debut de Eze. Ante las lesiones de Calvo y Costas, el joven del filial dio la cara y cumplió con creces en un partido de máxima exigencia. Una tarde para recordar en el Tartiere: por el resultado, por el juego y por la ilusión que vuelve a desbordar en Oviedo. Ahora, los azules tienen por delante dos de las tres finales que Veljko calificó como "el desenlace". De seguir sumando de tres, este equipo puede soñar con "cumplir la misión".

Forés, la perla pretendida por el Oviedo en verano, ayer como rival

La grada guarda un minuto de silencio por el Papa Francisco

La grada del Carlos Tartiere guardó ayer un minuto de silencio por el Papa Francisco, pontífice fallecido la mañana del pasado lunes. La UEFA y LaLiga han establecido estos homenajes en los encuentros que acontezcan este fin de semana, entre los que se encuentra la final de la Copa del Rey entre Barça y Madrid en Sevilla. El Papa, Jorge Bergoglio, era un gran aficionado al fútbol. Hincha confeso de San Lorenzo de Almagro, veía cada vez que podía los partidos de su equipo y los de la selección nacional de Argentina, la última campeona del mundo, un título que el sumo pontífice celebró. El Oviedo fue de los primeros clubes en dar el pésame por redes sociales.

Seoane ve la quinta amarilla y se perderá el duelo ante el Huesca

Seoane se perderá el próximo partido. El jugador vio ayer la quinta amarilla en lo que va de temporada y será sancionado un partido, por lo que no viajará a Huesca para disputar el duelo en El Alcoraz. Sin embargo, todo parece indicar que el mediocentro madrileño busco el apercibimiento, ya que en la primera parte tuvo molestias y, a sabiendas de que podría perderse el choque ante el conjunto oscense de todas todas, prefirió llegar a final de temporada limpio de tarjetas. Cabe recordar que el medio es uno de los que más se repiten en las alineaciones del Oviedo. Este año ha disputado 23 partidos en los que 16 ha partido como titular. No obstante, las lesiones le han apartado de los terrenos de juego en muchas ocasiones. El alcance de las molestias de Seoane es todavía una incógnita, pero siguió disputando los minutos que le quedaban al primer parcial tras ser atendido por el equipo médico, por lo que podría no tener que estar parado muchos días.

Abel Bretones estuvo en el Tartiere para animar a sus excompañeros

Que un ex esté en las gradas siempre es buena noticia. Y más, cuando es un partido tan trascendental como el que tuvo lugar ayer en el Tartiere. Abel Bretones, jugador de Osasuna vendido por el Oviedo el pasado verano por 2,8 millones de euros, estuvo presente en el palco de honor "Santi Cazorla" del feudo carbayón para ver el encuentro disputado por el equipo con el que casi asciende a Primera División la temporada pasada. Bretones tuvo tiempo para saludar a muchas caras conocidas, entre ellas, la de Jaime Álvarez, entrenador con el que estuvo en el filial azul, el Vetusta.

El pasado mes de agosto, este periódico publicaba que el delantero Álex Forés se alejaba del Oviedo. Gran pretendido por el club azul, el ariete no pudo firmar con los carbayones debido a una lesión de larga duración que lo ataba a Villarreal, conjunto que quería encargarse personalmente de su recuperación. El Granada estuvo también muy cerca de hacerse con sus servicios, pero unos días antes de que Forés estampase su firma de cesión en algún contrato, y tras cuajar un año brillante en el filial del submarino amarillo, el conjunto castellonense prefirió cuidar a una de sus promesas y tratarlo en casa. Unos meses después, durante el mercado invernal, el Levante, equipo en el que se curtió el delantero, quiso contar con sus servicios y se hizo con la cesión del jugador.