La liberación de Rahim, "el mejor lateral de Segunda en datos físicos": los números que hablan del potencial del nigerino

«Aunque es de zancada larga y no lo parece, Rahim es muy rápido. Rapidísimo». La frase, que surge de alguien que ha seguido al lateral desde su llegada a España, tiene su sustento en los datos. En los múltiples sprints que dio el nigerino, por ejemplo, ante el Levante. En que, según la herramienta Mediacoach, Rahim se mueve en ritmos de atleta: casi 35 kilómetros por hora de velocidad punta. Por contextualizar: en la actual Champions, la velocidad máxima es de Haaland, con 36,6 Km/h.

Lo de su apariencia, ese no verle como un jugador rápido, es uno de los primeros problemas que hay al descubrir a Rahim. Porque es desgarbado, alto pero no musculoso. Alejado del futbolista tipo. A veces parece que le atragantan las conducciones. No es un jugador que entre por el ojo. El otro gran problema tiene que ver con su fase de formación. Inexistente en su caso.

"No es que no hubiera estado en una gran cantera. Es que directamente no tuvo fase de formación", cuentan desde el club, que justifican su traspaso el pasado verano como una "apuesta", basada esta en su "increíble margen de mejora". Al contrario que los jugadores que surgen del primer mundo futbolístico, Rahim aterrizó en edad juvenil en España sin un bagaje previo en cuanto a entrenamientos. Por eso, desde el Oviedo se cree que, con un cuidado especial, Rahim puede explotar en el club azul y, por qué no, generar un gran traspaso en el futuro.

La entidad no lo dudó a la hora de pagar 450.000 euros al Recreativo de Huelva el pasado verano, con otros 250.000 por variables. Fue el elegido para suplir a Bretones, vendido por 2,7 millones, en una operación lejos de ser repentina: en el club conocen de su existencia desde su etapa juvenil. Pero la apuesta por Rahim necesitaba una actuación como la que cubrió ante el Levante.

Porque la materia prima la tiene. Y ahí es donde empieza la colección de virtudes. El nigerino es un diamante en bruto aún por pulir. Pero el potencial es enorme. "Es el mejor lateral de Segunda en datos físicos", comentan desde el Oviedo. Y, otra vez, la afirmación encuentra sustento en los datos de Mediacoach, que le ensalzan como el lateral izquierdo de la categoría que más distancia recorre a máxima intensidad y que mayor número de acciones de ese tipocompleta y le sitúa en el top 3 en velocidad punta.

Con esos datos, la pregunta surge sola: ¿Por qué le ha costado tanto en el Oviedo? "Es un chico muy tímido, humilde e introvertido", señalan desde su entorno, "esta temporada le ha faltado algo más de confianza". Desde el club coinciden: "Tiene unas condiciones increíbles; solo le falta creérselo".

Las mismas fuentes subrayan el talante empleado por Paunovic la semana pasada, cuando caídos Lucas y Pomares, se sabía que iba a jugar contra el Levante. El serbio y su cuerpo técnico estuvieron encima de Rahim, pero sin presionarlo, "más bien alimentando su ego", relatan. Lo que en otro futbolista podría resultar peligroso, por el temido exceso de confianza, en el caso de Rahim parece necesario.

Ahora, el africano parece haberse quitado un peso de encima. Se vio en su celebración. Como si le faltara un partido así para soltarse. Para empezar a parecerse al zaguero que la temporada pasada llamó la atención de tantos desde Primera Federación. O mirando más cerca, para parecerse al marcador que hace poco más de un mes secó a Brahim en un Níger-Marruecos. Ahí, en su selección, sí tiene esa confianza que ahora empieza a sentir en el Oviedo.