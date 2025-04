Una clasificación realizada sin los errores del VAR pone al Oviedo líder de Segunda División

Las polémicas arbitrales son una de las cosas más comentadas en una temporada. Especialmente entre la hicnhada del Oviedo, muy cansada de las actuaciones de los colegiados con el conjunto azul. Un buen ejemplo fue el partido ante el Almería, uno de los contendientes al play-off de ascenso a Primera. El duelo estuvo marcado por un gol fantasma que reclamaron los azules a los cinco minutos de juego y que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro. Con 0-0 en el marcador, Chaira puso un balón perfecto a la espalda de la defensa y Nacho Vidal centró sobre la línea de fondo. Colombatto remató de cabeza en el segundo palo y cuando los azules ya iban a cantar gol Maximiano sacó el balón. El colegiado, Ais Reig, señaló además una falta que no era sobre el guardameta y posteriormente, se filtró su audio en la televisión. El trencilla le decía al portero almeriense que "no era falta, pero te la pito porque si no, era gol".

La sensación se agrava en una temporada en la que el Oviedo se siente perjudicado por las decisiones de los colegiados. El ejemplo más claro lo expone la web “Archivo VAR” que analiza las acciones polémicas en Primera y Segunda y elabora una clasificación hipotética de cómo estarían los equipos si las decisiones desde el video arbitraje hubieran sido las correctas.

Para los analistas arbitrales de la web, el Oviedo debería de sumar 69 puntos en lugar de los 62 que muestra actualmente. Y con esa puntuación sería líder de la tabla, por delante de Elche (68) y Levante (67). La web explica que para elaborar la tabla tiene en cuenta: goles anulados de forma errónea, goles validados de forma errónea, penaltis no señalados de forma errónea, penaltis señalados de forma errónea.